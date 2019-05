A horgászok kedvére, a turizmus élénkítéséért épültek vadonatúj apartmanházak Keszthelyen

A horgászturizmus élénkítését szolgálja az a 16 apartmanház és horgászcentrum, melyet a balatoni halgazdálkodási cég alakított ki Keszthelyen. A létesítményt kedden adták át az agrárminiszter részvételével.

Korábban a halászatot szolgálta az a terület, ahol kialakították az új létesítményeket. Ám mivel ez a tevékenység öt éve megszűnt a Balatonon és a horgászturizmus kapott prioritást, a fejlesztés is utóbbit szolgálja. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. úgy fogalmazott: a keszthelyi létesítmény kialakítása példaértékű. Az Első Balatoni Sporthorgász Centrum kialakításához az agrárminisztérium közel 200 millió forinttal járult hozzá, a halgazdálkodási cég pedig 120 millió forint önerőt biztosított.

– Tizenhat, egyenként négy fős apartman épült meg, mindegyikhez gy-egy csónakot is biztosítunk. A továbbiakban hajóbérlésre is lehetőség lesz, nyíltvízi süllős horgászatot is lehet folytatni. Halpucolót is kialakítunk és a horgászok konyhakészen lefagyaszthatják a halat- mutatta be a horgászcentrumot lapunknak Szári Zsolt.

Dr. Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke arról szólt, hogy az ország legnagyobb egybefüggő vízterülete, a Balaton a horgászok számára az egyik legfontosabb lehetőség. Ismertette, hogy míg öt éve országszerte 285 ezer, mára közel 498 ezer ember váltott horgászkártyát. Mint mondta, e számok azt tükrözik, hogy ennek szabadidős lehetőségnek, ennek a sportnak van létjogosultsága. Reményét fejezte ki, hogy a keszthelyi horgászcentrum mintájára sok hasonló megvalósul az országban, hiszen fontos az is, hogy horgászati lehetőségek mellett a határon túlról és belülről érkező vendégeket megfelelő szolgáltatásokkal várják. dr. Nagy István agrárminiszter arról szólt, hogy a XXI. században már más a horgászat és mások a horgászok elvárásai, mint régen.

-Nem komfortos érzetet szeretnénk? Nem megfelelő kiszolgáló helységet? Nem megfelelő sikerélményt akarunk? Időnk rövid, azt minél koncentráltabban, minél több élménnyel szeretnénk megtölteni. Minden ezt kell, hogy szolgálja és ez a beruházás pontosan ezt biztosítja – hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Szólt arról is, hogy évente 60-70 ezer horgász vált jegyet a Balatonra. Szavai szerint a horgászturizmust élénkítheti az apartmanházak léte- ezek révén a tó négy évszakos desztináció dr. Nagy István agrárminiszter az átadóünnepségen részletesen is szólt a balatoni horgászéletről. Ismertette, hogy a tó a nívós horgászversenyeknek köszönhetően kiemelt szerephez jutott, ezt igazolják a nemzetközi bojlis versenyek eredményei és visszajelzései. Kiemelte, hogy a törvények és szabályozások, valamint az átgondolt fejlesztési tervek mellett a fejlődéshez és sikerekhez szükség van olyan elhivatott és jól működő közösségekre, mint a horgászoké. Az apartmanházak átadása után újabb, a horgászoknak kedvező esemény következett: 20 ezer balint engedtek a tóba.