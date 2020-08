A hónap fogása: Termetes pontyokat és tokhalat is fogtak

A július 17-én indult versenyünk során a megye horgászaitól várunk fotókat és sztorikat – havonta értékes nyereményekért.

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a nagy fogásokat megosztani, a pecás sztoriknak hangot adni jó közösségi időtöltés. A Zalai Hírlap és a zaol.hu játékában éppen ezért arra hívjuk a zalai sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket.

Természetesen nem tét nélkül: olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. Novemberben pedig az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét.

És hogy miért kérjük, hogy írják meg a történeteiket is? Azért, hogy a legjobbakat külön is be tudjuk mutatni a Zalai Hírlapban a havonta megjelenő horgászoldalunkon.

Álljon itt elsőként a zalaegerszegi Németh Nóra története, aki a Komárom-Esztergom megyei, mocsai Király Ponty Horgásztónál járt nemrég. Lapunknak megírta: régóta követte már a Facebookon a tó oldalát.

„Mindig irigykedve néztem a szebbnél szebb halakat, és persze közben terveztem, hogy majd egyszer én is eljutok ide. Aztán a sors úgy hozta, hogy új munkahelyre kerültem, ahol kiderült, hogy egy kollégám rendszeresen jár ide horgászni. Az ő segítségével ez már nem csak egy álom volt. Mindig amatőr horgász voltam, de megérkezve ide láttam, tényleg kispályás vagyok. Mégis bíztam benne, hogy talán nekem is sikerülni fog. A 48 órás turnus első napján aztán meg is érkezett a váratlan vendég. Természetesen hatalmas izgalommal, kollégám instrukcióit követve és minden tudásomat bevetve fárasztottam, közben nem is sejtve azt, hogy mekkora hal akadt horogra. Kollégám és párom segítségével, a szigorú előírásokat betarva végül partra emeltük a 16,2 kilós pontyot, ami eddigi „pályafutásom” legnagyobb fogása lett. Nagyon sok gratulációt kaptam és a szokásos kérdések is elhangzottak – Tényleg te fogtad? A Tescóban vetted? –‚ persze csak a vicc kedvéért. Összességében hatalmas élmény volt számomra ez a fogás, és ráadásként egy 10,5 kilós ponty is érkezett mellé másnap.”

A zalaegerszegi Vass Dániel az eddigi legnagyobb tokhalat fogta ki – 24 ponty után – a szombathelyi újperinti tóból, erről küldött képet nekünk.

A nagykanizsai Nagy Barnabás Balatonfenyvesen horgászott, és azt hitte, hogy harcsát fog, de egy hatalmas csuka akadt a horgára.

„Amikor megláttam, majdnem elájultam. 50 centiméter átmérőjű és 95 centiméter hosszú volt. Mintha egy krokodil lett volna. A merítőhálóba nem fért bele, a fél hal kilógott. Nagyon nehezen tudtuk megszákolni. Természetesen a horog kiszedése és egy-két szép fotó készítése után vissza is engedtem, hogy másnak is ekkora élményt szerezhessen.” – írta beszámolójában.

A gősfai Szabó Arnold azt osztotta meg lapunkkal, hogy 12 kilós amurt fogott Pusztaszentlászlón, Pötrétén pedig a zalaegerszegi Tóth Roland egy nagy harcsát emelt ki a tóból. „A halat július 31-én hajnali 4:43-kor akasztottam meg, és 6:10-kor sikerült a partra húzni a fiam és egy helyi horgász segítségével. A hal 196 centiméter hosszú és 65 kilogramm volt.”