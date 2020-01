A homokkomáromi faluház energetikai korszerűsítését szeretnék megvalósítani

Épületeket korszerűsítenének, játszóteret építenének és utakat tennének rendbe a településen az idei évben.

Singula Ferencné polgármester elmondta: a tavalyi esztendő is mozgalmasan telt a községben. Több fejlesztésre került sor. A rendezvények helyszínéül szolgáló kultúrházat részlegesen modernizálták, új berendezésekkel gazdagították, térköves járdát építettek a házhoz, valamint az épület tőszomszédságában színpadot is létesítettek. Nem csak a település központjában történt korszerűsítés, a temetőben is, ahol a ravatalt és a sírkertet hozatták rendbe.

– Idén is több fejlesztést tervezünk a faluban – folytatta Singula Ferencné. – Mint arról korábban beszámoltunk, a TOP-program keretein belül közel 16 millió forint pályázati támogatást nyertünk az önkormányzati hivatalnak, orvosi rendelőnek, könyvtárnak otthont adó épület helyrehozatalára. A tervek szerint a munka dandárjának tavasszal nekilátunk. Energetikai korszerűsítésre kerül sor: többek közt kicseréljük a nyílászárókat, szigeteljük a házat, tetőt szigetelünk és a kazánt is modernizáljuk. Minderre nagy szükség van, ugyanis a hivatali épület több évtizede épült, mindössze minimális, állagmegóvó javításokat végeztünk az elmúlt években a házon. Az ott lévő orvosi rendelőt korszerűsíttettük korábban, pályázati finanszírozásból. Most viszont az épület egészét modernizálnánk – fogalmazott Singula Ferencné.

Homokkomárom első embere jelezte: nemcsak nagy léptékű fejlesztésben, hanem több kisebb projektben is gondolkodnak. Új játszóteret építenének a régi helyett. Amennyiben nem nyernek erre pályázati támogatást, önerőből fognak hozzá.

– A Jókai utcai járda felújítására is nagy szükség lenne – folytatta Singula Ferencné. – Azonban ahhoz, hogy egyáltalán neki tudjunk látni a tervezésnek, önkormányzati tulajdonba kell vetetnünk a járdát, mivel ez jelenleg nem a falu tulajdonában van. A faluközpontot a Petőfi utcával összekötő kis híd és járda viszont igen, amire terveink szerint új járóréteget tetetnénk, mivel rossz állapotban van. A Zsigárdi út is szívügyünk, modern utat szeretnénk oda is a jövőben. Pályázati támogatásokban is bízunk a különböző útfelújításokhoz, csakúgy, mint a faluház teljes rekonstrukciójához. Ez szintén kiemelt tervünk, ám nagyon sok pénz, több tízmillió forint kellene az ingatlan korszerűsítéséhez – tette hozzá a polgármester, aki elmondta: mezőgazdasági gépet is vásárolnának a Magyar Falu Program keretében.