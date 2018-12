A hévízi tó és magyar értékek Brüsszelben

Hévíz és gyógytava, zalai erdők és vadak – néhány nevezetesség, amelyek megismerése sokakat vonzhat. Ezeket is bemutatta a hévízi Hungarikum Programiroda Brüsszelben

Magyarország brüsszeli nagykövetségén nyílt meg a hévízi Hungarikum programiroda kiállítása november végén. A tárlat már a világ számos városában közelebb vitte a közönséghez Magyarországot és kincseit.

– Ez a fotó- és relikviasorozat arról szól, hogy a nemzeti értékeket kicsit más aspektusból közelítsük meg. Próbáltuk azokat a sztereotípiákat elhagyni, amivel azonosítják Magyarországot és inkább azokat az értékeket megmutatni, melyek nem állandó szereplői az országimázsnak – szögezte le Miklós Beartix. a Hungarikum Programiroda igazgatója, aki egyben Hévíz városát is képviselte a rendezvényen.

Többek között bemutatták a fürdőváros nevezetességeit: fotókat a tóról, egy kristály tavirózsát és a gyógyiszapot is. A hazai vadakkal, vadászkutyákkal, a solymászattal és a zalai erdőkkel is ismerkedhetett a közönség Szigeti Edit fotóin keresztül.

A sportélet is szerepet kapott: a Puskás-akadémia gyűjteményéből a futballista relikviáit, személyes tárgyait is kiállították. Mindezek turisztikai szempontból is jelentősek lehetnek- ezt bizonyította a vendégek érdeklődése. A magyar ízekkel is ismerkedhettek a kiállítás nézői.

A Luxemburgban megrendezett gasztronómiai világversenyen két nappal azelőtt bronzérmet szerzett békéscsabai Fodor Mihály séf – akinek felkészülését a hévízi Hungarikum Programiroda támogatta- vadakat, halakat kínált- a résztvevőknek. A hungarikumokat bemutató tárlat pedig a közeljövőben még több külföldi helyszínen látható lesz.

