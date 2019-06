A Hevesi-iskola két diákja „sziporkázott” a matekversenyen

A „Sziporka” országos matematikaverseny fővárosi döntőjében a Hevesi-iskola harmadik osztályos tanulója, Spollár Zénó korcsoportjában kiváló dolgozatával az első helyet szerezte meg.

Az iskola tanulói második éve szerepelnek a viadalon, mely úgynevezett levelezős fordulókkal indult. Ennek értelmében a gyerekek egy kiküldött feladatlapot kaptak, majd egyedül oldották meg a példákat. Érdemes volt becsületesnek lenni, hiszen korcsoportonként az első 11 helyezettet hívták be a döntőbe, ahol már helyben kiosztott, nehezített dolgozatokat kellett írniuk a fiataloknak. Göbölösné Fenusz Erika tanítványaival, Ramocsa Laurával és Spollár Zénóval szorgalmasan gyakorolt, de a gyerekekkel szüleik is sokat foglalkoztak otthon. Tavaly ugyanebben a korcsoportban szerepelt már Zénó, akkor is az élen végzett. Arra készült, hogy megvédje a címét.

A tehetséges diákok az előző évek feladatai alapján készültek fel a megmérettetésre. A felkészítő pedagógus szerint a selejtező nehezebb példái után a gyerekek arra számítottak, hogy a döntőben sem lesz egyszerű dolguk. Elmondásuk alapján könnyű, gyorsan megoldható számításokat kaptak. Spollár Zénó ismételt és első lett, míg osztálytársa, Laura az előkelő 5. helyet szerezte meg. A tanulók a kezdetektől rajonganak a matematikáért, s remélik, hogy a jövőben újra indulhatnak hasonló megmérettetéseken.