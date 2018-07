A hetvenkét résztvevő horgász több mint 570 kilogramm halat fogott ki Nován

Teljes hazai sikert hozott a nyolcadik alkalommal megrendezett Kerka- Alpok-Adria Nemzetközi Horgászverseny, hiszen valamennyi dobogós helyen magyar csapat végzett.

Pedig a hétvégén lezajlott viadalon külföldiek adták a résztvevők ötven százalékát. A patinás múltú, a MOHOSZ, azaz a Magyar Országos Horgász Szövetség által is elismert sorozat a szlovén és horvát horgászok körében is kedvelt, s időnként osztrák és olasz csapatok is megfordulnak rajta.

– Az idei versenyre 18 csapat nevezett, köztük olyanok, amelyek rendszeresen részt vesznek nemzetközi bajnokságokon – mondta Csótár János főszervező, a Kerkaszentkirályi Kerka Horgász Egyesület titkára.

– A csapattagokat négy szektorban helyezzük el, azaz 72 horgász versenyez egyszerre. Ez azt is jelenti, hogy a helyi tavainkat kinőttük, ez már a harmadik esztendő, hogy a 41 hektáros novai Szalay-tavon tartjuk a rendezvényt.

Csótár János azt is hozzátette, hogy a nagy meleg ellenére „rendesen mozogtak” a halak, főként kárászokat sikerült fogniuk a horgászoknak. A nagyobb halak is kaptak, de többnyire vagy leakadtak a horogról, vagy elszakították a szereléket. A kifogott mennyiségre ennek ellenére sem lehet panasz, a 72 horgász összesen 572,50 kilogrammnyi halat vett ki a vízből.

Az egyes szektorokban Bruno Sincek (Lendvai HE, 19,30 kg), Peter Drago (Klen Sveta Marija, Horvátország, 12,42), Somogyi Balázs (Szúnyogh HE, Nagykanizsa, 14,14) és Ales Vesnik (ZRD Maribor I.) teljesített a legjobban, míg a szektorhelyezések alapján a csapatok versenyében a győzelmet 50,17 kilogrammal a Szúnyogh HE szerezte meg. Második helyen a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége végzett, harmadik a Zalaegerszegi HE lett. A versenyen a legtöbb halat fogó horgász – Bruno Sincek – a házigazda Szalay Ivó különdíját vehette át.