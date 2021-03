A hetési települések vonzerejét digitális megoldásokkal igyekeznek növelni

Digitális eszközökkel növelnék a település és a hetési térség vonzerejét. Erről Bedő Andrea, a falu polgármestere beszélt.

A tavaly bejelentett Digitális falu program célja a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítása különböző digitális, illetve okos megoldásokkal. A program konkrét és kézzelfogható termékekkel, szolgáltatásokkal kezeli a vidéket érintő kihívásokat, hogy tovább növelje a magyar falvak megtartó erejét és az ott élők életszínvonalát.

– A Digitális Jólét Nonprofit Kft. ehhez kapcsolódón elindította a digitális térségfejlesztési referensi képzését, melyet elvégezve új szemléletet kaptunk – mondta Bedő Andrea. – A digitális szó nem a település eszközellátottságát takarja, hanem megoldásokat, melyeket a településeinken testre szabhatunk. Nagyon fontos az infrastruktúra, hogy üvegszálas internetelérésünk lehet földkábellel minden háznál, mert így tudjuk biztosítani az egyének és a cégek számára is a gyors internetes hozzáférést, mellyel akár távmunkában is tudnak dolgozni. Közben a falu digitális szolgáltatásain is még javítani kell. Bödeházán egyelőre az új weboldalunk készült el, a falu lakóival való kommunikációt zárt Facebook-csoportban oldjuk meg, amit a Covid19 miatt indítottunk. Illetve havonta jelentkezünk nyomtatott hírlevéllel, de tervezzük az új felületeinket is, melyeket össze szeretnénk kapcsolni a májusban induló falugondnoki szolgálatatásunkkal.

Bedő Andrea hozzátette, hogy emellett szeretnék vonzóvá tenni a falut a beköltözők, családok számára.

– Sajnos több ház is olyan állapotban van az elhagyott telkeken, hogy érdemesebb helyükre inkább újat emelni – folytatta. – Szerencsére az állam partner ebben, nemrégiben megjelent online a Nemzeti Mintaterv Katalógus, amellyel segítik a vidéken letelepedni vágyók építkezését. Ugyanakkor ezeket a terveket érdemes már okos megoldásokkal együtt elkészíteni, amelyek kiegészítik ezeket az elképzeléseket, és akár a klímaváltozásra is segítenek választ adni. Év végére készülünk el terveink szerint a stratégiánkkal, melyben szerepet kap az energiamegtakarítás, a környezetünk felkészítése a klímaváltozásra és a számunkra releváns digitális megoldások beépítése a falu életébe. Erre a helyi lakosságot is fel kell készíteni. A mindennapi életben sok „okos” dologgal találkozhatunk, okos az óra, a porszívó, és még sok, az életünket megkönnyítő megoldásra mondjuk ezt. Az okos település ennél sokkal több, és jelenleg még csak mintaprogramok vannak rá Magyarországon, de a törekvés nagyon jó irányba mutat, és a lehetőségeket a helyi adottságokhoz próbáljuk igazítani. Ilyen kis létszámú falvakban, mint Bödeháza, érdemes teljesen új, innovatív ötletekkel előállni, melyek valóban segítik a térség okossá válását. Mi mindig térségben gondolkodtunk, Hetésben, Zalában, nincs ez másképp az okos településekkel sem. Szerencsére egyre többen végzik el a digitális térségfejlesztési referensi képzést, így tudunk egyformán gondolkodni térségünk innovációjáról.