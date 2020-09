A hét végén ismét jönnek az európai madármegfigyelő napok

Kon­ti­nens­szerte a hét végén (október 3–4.) rendezik meg a 27. európai madármegfigyelő napokat. A kezdeményezésben partner Magyarország is, Zalában azonban sok év után először nem lesznek szervezett programok ebből az alkalomból.

A rendezvényt 1993-ban indította a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (Birdlife International), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) pedig a kezdetektől partner a szervezésben. A lényeg: aki ebben a két napban madarakat lát, jegyezze fel a helyszínt, az észlelt faj(oka)t, a madarak, illetve a megfigyelésben részt vevők számát, és ezeket az adatokat jelentse le egy, az MME honlapjáról letölthető (és okostelefonon is kitölthető) elektronikus űrlapon. A program nemzetközi verseny is: a részt vevő országok a madarak, a helyszínek és a résztvevők számában is vetélkednek. Hazánk pedig az összesítésben gyakran végez dobogón: egy éve két második és egy harmadik hely „jött össze”.

Zalában pedig szervezett program híján sem szabad csüggedni: madarat bárki bármikor és bárhol láthat.

