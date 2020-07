A helyreállítás óta ez volt az első verseny a maróci tavon

Versenyszűz vízfelület várta vasárnap a horgászokat a maróci tavon. A mintegy 11,5 hektáros állóvízen először rendeztek nyílt nevezésű, egyéni versenyt azóta, hogy pár éve gátjavítási és mederkotrási munkálatok zajlottak.

Ugyan horgászni 2018 tavasza óta lehetett a tavon, hivatalos versenyt azonban a 2014-ben történt suvadás miatti vízleengedés óta egészen mostanáig nem tartottak Marócon. A vasárnapi programot a Mura Horgászegyesület szervezte, s arra 41 horgász nevezett, akiket négy szektorra osztottak. Azok mondhatták magukat szerencsésebbnek, akik a délnyugati, erdő felőli oldalra kerültek, ott ugyanis volt kapás.

– Ritkán fordul elő velem olyan, hogy egy versenyen szinte semmit nem fogok, most ez is megtörtént. Most egyetlen ponty sem jött, csak ez a néhány törpeharcsa – mutatta a zalai versenyeken szinte minden alkalommal helyezést elérő lendvai Tkalec Dániel.

A horgászok azt mondják, valószínűleg a péntek-szombati esőzés volt mindennek oka, az ugyanis jó 15-17 centiméterrel megnövelte a vízmagasságot, illetve fel is kavarta a tavat. Emellett a légnyomásra is panaszkodtak, az szintén megzavarta a halakat, egy ideig egyáltalán nem akartak enni.

– Délelőtt 11 óráig nekem sem volt kapásom, utána körülbelül egy órán belül jött három közepes ponty, valamint néhány keszeg és törpeharcsa – mondta Rádi Zsolt, aki hozzátette: 12 óra után aztán olyan nyomott volt a levegő, hogy megint semmi.

A becsehelyi horgász most első alkalommal járt a Maróci-tónál, s a verseny kapcsán úgy fogalmazott: kikapcsolódásnak jó volt. A mérlegelésnél aztán kiderült, a három közepes pontynak köszönhetően ennél többet is elért, hiszen 7465 grammos eredménnyel szektorában a második helyen végzett, s ezzel bekerült a díjazottak közé is.

A verseny első négy helyezettje a szektorgyőztesek közül került ki, köztük a sorrendet a fogott halak össztömege döntötte el. Az abszolút győztes ennek megfelelően a tótszerdahelyi Proszenyák István lett 10,49 kilogrammal, második helyen 10,09 kilogrammal a Horvátországból érkezett Darko Bochaj végzett, a harmadikon 7,57 kilogrammal a letenyei Kővágó János. A negyedik szektorgyőztes, s így az abszolút verseny negyedik helyezettje pedig a kiscsehi Miksó Bence 6,31 kilogrammal.