A haza mellett saját házról is álmodnak a tengermelléki magyarok 1.rész

A város egyik legszebb pontján található a tengermelléki magyarok központja. Gyakorlatilag a belvárosban, a nap minden szakában nyüzsgő korzótól pár lépésnyire, a Rijecina folyó deltájánál. Mint több horvátországi közteret, ezt is Jellasicsról nevezték el. A történelmi személyiség mást jelent szomszédainknak, mint nekünk. Az ő szemükben nemzeti hős. Vendéglátóinkkal különösebben nem akarjuk bolygatni a múlt eme pontját. Akad nekik más, napi örömük avagy gondjuk-bajuk.

A régi épület, ahol más szervezetek társaságában kaptak helyet a várostól, ötszintes. A legfelső emelet egy része az övék 160 négyzetméteren. Kevés ez ahhoz képest, hogy irodát, előadótermet, foglalkoztatót és két vendégszobát is kialakítottak benne. Mind­ezért havi 3 ezer kuna (évi másfél millió forintnak megfelelő) bérleti díjat fizetnek szűkös költségvetésükből. A nagyteremben harmincöt-negyven embert tudnak leültetni egyszerre. Egy-egy író-olvasó találkozón, amelyre többnyire anyaországi alkotókat hívnak, minden szék gazdára talál. Így volt idén tavasszal Benedek Szabolcs: Az adriai cápa című regényének bemutatóján, amely a horvátok, magyarok és olaszok hol harmonikus, hol békétlen viszonyát mutatja be, miközben a lopakodó tengeri ragadozó veszélyére figyelmeztet. A promóciót úgy időzítették, hogy a kötet horvát fordítását is kézbe vehették az érdeklődők.

Nemrégiben e sorok írójának is alkalma nyílt, hogy találkozzon a fiumei polgárokkal. Köztük a több prózai mű, főként regény szerzőjével, Milan Zagorac íróval. Őt a helyiek igaz magyarbarátnak tartanak, ami nem is csoda, hisz a hozzánk közeleső Ludbreg településen, Kapronca mellett született, onnét került az Adria mellé, ahol kroatisztikát tanult az egyetemen. Fiume mindig is befogadó város volt, így a múltban, a Monarchia idején sajátjának érezhette számos magyar tisztviselő, katona, újságíró, sőt nem egy tengeri dokkmunkás. Az ő számuk napjainkra 156 főre apadt Rijekában, és még 350-re az egész megyében, miként arról a legfrissebb népszámlálási adatok tanúskodnak, azaz ennyien vallották magyarnak magukat. Persze, a nemzeti, nemzetiségi hovatartozást, érzületet illetően nem a létszám a minden. Főként annak fényében nem, hogy sokkal többeknek lehet magyar gyökere.

Hosszabb ideje él itt a magyarok demokratikus közösségének tengermelléki (megyei) elnöke, Viola Éva asszony. Nyugdíjas lévén, napi fél műszakban export-import kereskedelmi ügyeket intéz. Fél mondattal megjegyzi: keresi utódját, aki kisebbségi ügyekben átveszi tőle a stafétabotot. Utódjában a pesti bölcsészegyetemet végzett Sibalin Zdenka magyar–horvát bírósági tolmácsban véli felfedezni. Zdenka a Bács-Kiskun megyei Hercegszántóról származik, apja az ottani kétnyelvű iskola igazgatója. A víg kedélyű hölgy rijekai fiatalemberben találta meg élete párját. Messzebbről érkezett a pszichológus végzettségű Ágoston Gergely, aki a Vajdaságban (Szabadkán) praktizált szakmájában. Idősebb korában, a zűrzavaros kilencvenes években váltott: a Fiume melletti Lovránba költözött, ahol a jugoszláv időkben épített villát örökölt nagyanyjától. Az új helyen idegenvezető lett. Tavaly az augusztus 20-i állami ünnepen a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Budapesten. Ugyanezt az elismerést Viola Éva is kiérdemelte korábban.

A „gospodin Mađar” (magyar úr), vagy a „šjor Grga” – ahogy a Novi list (Új lap) országos terjesztésű újságban írtak róla – nagy ismertségnek örvend határon innen és túl. Ő a tengermellék legidősebb, legtapasztaltabb idegenvezetője. Most is magyar jogászokból álló csoport fogadására készül. Amit kicsit sérelmez: a Határtalanul program keretében több magyar iskola választhatná ezt a környéket, ahol elmondhatná, milyen is volt a Nagy Magyarország a délnyugati végeken, ahol a korszak egyik legjelentősebb tengeri kikötője épült. Lakhelyén, Lovranban is tud mit mutatni az érdeklődőknek. Így a villát, amely Feszty Árpád emlékét őrzi. Gergő – idős kora ellenére kéri, így szólítsuk – sok részlettel szolgál A magyarok bejövetele című monumentális táblakép festője életének utolsó éveiről. Azt, ahogy 1914 áprilisában Rijekába utazott a déli vasúton feleségével, Jókai Rózával és lányukkal, Masával. Tengerparti gyógyüdülésre érkeztek Feszty megromlott egészségi állapota miatt. A család első útja a rijekai Magasztos Mária templomba vezetett, amelynek barokk oltára előtt fogadott örök hűséget egymásnak 1888-ban Feszty Árpád és Róza. Az idegenvezető (nevezzük inkább készséges, barátságos útikalauznak) írásba foglalta Feszty életének utolsó napjait, annak halotti anyakönyvi kivonatát is felkutatta.

A trió hajóval folytatta útját a célállomásig, a babérillatú üdülőhelyre, ahova mi a Jellasics térről óránként közlekedő autóbusszal indulunk. A település neve a délszaki növényre utal, a lovor szóból ered, amelynek magyar jelentése babér.

A házaspár – Jókai Róza is festő lévén – napjai alkotással teltek, a part menti szűk utcácskákat, sikátorokat avagy a nagy vízen méltóságteljesen ringatózó vitorlásokat örökítették meg a festővásznon. Miközben az egészséges mediterrán konyha kínálatát, a tenger számtalan módon elkészített gyümölcseit sem vetették meg. Fesztyről úgy tartják, nagy gurman volt. Otthonosan mozgott a bohém világban és az úri társaságban. A festészetnél csak a hasát szerette jobban. Pesten külön szalont alapított e célból, ahol bifszteket is elneveztek róla. Ezzel az étellel ugyan nem szolgáltak Lovránban, annál inkább számos halféleséggel. Netán a nemes fajták, a durbincs vagy a sügérek csoportjához tartozó ördöghallal? Ennek a neve is riasztó (horvátul egyenesen nyelvtörő: grdobina), hát még a formája! Az egész lény egy hatalmas, nagy fej, de azért a méretes példánynak húsa is akad, szálkája viszont alig. Ilyen kifogott példányt mutat nekünk a pincér. A levágott szeleteket nyárson sütik ki a vendég előtt, s kinek-kinek az ízlése szerint fűszerezik, majd blitvával (mángolddal) tálalják, a rizlingfélékhez sorolható malvázia bor kíséretében.

A fiumei magyarok számára hónapokig nagy segítséget jelentett, hogy a Petőfi program keretében ösztöndíjast fogadhattak Seremet Sándor személyében. A kárpátaljai fia­talember tavaly szeptemberben érkezett hozzájuk, s idén május végén köszönt el, amidőn ajándékokkal elhalmozva, érzelmes búcsút vettek tőle. Nem tudni, mikor kapnak új segítőt.

(Folytatjuk.)