A haza bölcsére emlékeztek Kehidakustányon

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter mondott beszédet a kehidai kúriánál és múzeumnál Deák Ferenc születésének 215. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen.

A 215 esztendővel ezelőtt született Deák Ferenc egykori lakóhelyén, a kehidakustányi kúriánál is tisztelegtek a haza bölcse előtt – akiről itt az is elhangzott az ünnepségen, hogy Vörösmarty költeménye nyomán a megyében gyakran mondjuk róla: Zala büszkesége. A ’48-as igazságügy miniszterre, a jeles államférfira Lázár István polgármester köszöntőjét követően dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter emlékezett, felidézve életét és munkásságát.

Az önkormányzat, a Zalaegerszegi Törvényszék, a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezete és a Deák Ferenc Hagyományőrző Alapítvány összefogásával megvalósult eseményen személyes vonatkozást említett a szónok: irodájában, vele szemben Deák képe függ a falon, így az igazságügyi miniszter tekintete mindig feltekint Magyarország első igazságügy miniszterére. Mindössze hat hónapig töltötte be ez a posztot a haza bölcse, de dr. Trócsányi László véleménye szerint mégis minden magyar igazságügyi miniszter számára példaként kell, hogy szolgáljon a magyar közjog történetének kivételes személyisége.

-Pályafutását három részre tudjuk osztani és mind a három időszak nagyon komoly eredményekkel járt az életében. Ugyanakkor sosem volt az a személy, aki magát előre akarta tolni. Személyiségéből nem ez következett: ha kellett, akkor vissza tudott vonulni. Alázattal tekintett a világra, ugyanakkor alkotó akart maradni. Lehetett volna miniszterelnök is, hiszen felkérést kapott rá, azonban úgy gondolta, hogy az nem kell neki. Ha szükség volt rá, zalai birtokán töltötte az időt és nem kívánt a közéletben részt venni, ha nem értett vele egyet -mutatta be Deák Ferencet a szónok, majd az egyes korszakokról részletesen is szólt. A reformkor idején a haza bölcse Kölcseyvel együtt harcolt a korszak fontos ügyeiért, eredményesen.

-Akkor, mint Zala megye küldöttje látja az országgyűlésben azokat a kérdéseket, melyek akkor foglalkoztatták az embereket. Látja az úrbéri viszonyokat, az adózási kérdéseket, látja, hogy a gazdagabb polgárok hogyan tudnának jobban hozzájárulni a közjóért. Azt gondolom, ez az időszak számára az építkezés időszaka volt – fejtette ki dr. Trócsányi László, hozzátéve, hogy Deák már ekkor felhívta a figyelmet magára. A Haza bölcse életpályájának második időszaka a miniszterség volt.

-Ő nem akart forradalmár lenni, ugyanakkor azt is mondta, hogy ha feladat van, akkor azt el kell végezni. Ezért vállalta el az igazságügyi miniszteri tisztséget. Ezt a Batthyány-kormányban látta el és egy olyan minisztériumot hozott létre- az elsőt – amely 65 fővel működött. Összehasonlításként: ma 605-en vagyunk. Öt ügyosztálya volt ennek a minisztériumnak, ezeknek kiváló személyiségek voltak a vezetői. Mai napig is ilyen alapon szerveződik a minisztérium: államtitkára volt Ghyczy Kálmán, volt polgári és a büntetőjogi, közjogi és a kodifikációs osztály. Az igazságügyi minisztériumnak ma is ez a tevékenysége- emelte ki a miniszter. Szólt arról is, hogy szeptemberig, azaz mindössze hat hónapig működött az első igazságügyi minisztérium, melynek vezetéséről Deák Ferenc lemondott, mert a következő kormányban nem kívánt tisztséget vállalni, de addigi munkája jelentős, s sok esetben máig ható.

-Deáké az érdem az áprilisi törvények előkészítésével. amelyeket mindannyian ismerünk, a szívünkben élnek, sőt jogszabályainkban benne van a legtöbbje. Úgy gondoljuk, hogy ezek a törvények a mai napig is meghatározóak valamennyiünk számára- hangsúlyozta az igazságügyi miniszter. A harmadik, jelentős időszak a kiegyezés előkészítése volt.

– Itt ajánlották neki fel, hogy akár miniszterelnök is lehetne, ő azonban nem tartott rá igényt. Zalai birtokairól, innen gondolkodott és látott a jövőbe, hogy ha azt akarjuk, hogy egy polgárosodó világ alakuljon ki Magyarországon, akkor igenis szükség van a ’48-as eredmények megőrzésére, de megegyezés útján. Erre lehetőséget látott. Meg is lett az eredménye ennek: a kiegyezésre sor került. Vitathatatlan tény, hogy 1867 után jöttek létre azok a nagy jogszabályaink, melyek a történelmi alkotmányunk részei – hívta fel a figyelmet a mai napig meghatározó tevékenységre és törvényekre a figyelmet az igazságügyi miniszter. Deák Ferencet úgy jellemezte: kivételes személyiség, de magányos ember volt, aki visszahúzódóan szeretett élni, s kiválóan tudott beszélgetni Zalában, az itt élő egyszerű emberekkel is, sosem akart a nemességhez tartozni. Pályafutása végén foglalkozott a nemzetiségekkel, valamint az állam és egyház kapcsolatával is.

– Szabadelvű ember volt, hitt az alkotmányos átalakulásban, a párbeszédben, a fontolva haladás művészetében, enged a részletekben, kitart a lényegben a közjó és a közboldogság érdekében- összegezte dr. Trócsányi László, hangsúlyozva: olyan személyről van szó, aki múltból üzen a jövőnek, hiszen munkásságát ma is érdemes tanulmányozni. Az igazságügyi miniszter ünnepi beszédét követően koszorúzással tisztelegtek Deák Ferenc előtt, majd kulturális műsorral zárult a megemlékezés.