A hahóti önkormányzat bízik a pályázati lehetőségekben

Nemcsak az önkormányzati hivatal bővítésére, mint a községünk egyik legnagyobb projektjére fordítunk nagy hangsúlyt idén, hanem arra is, hogy lehetőségeinkhez képest utakat hozzunk rendbe – mondta Szabó Zsolt, a falu polgármestere a fejlesztési tervek kapcsán.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A közelmúltban számoltunk be arról a mintegy 80 millió forint összértékű beruházásról, melynek jóvoltából bővítik és modernizálják az önkormányzati hivatal épületét. A Belügyminisztérium egyik pályázatának, illetve a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően már tavasszal elkezdődhet ez a munka. Emellett a kultúrháznál is várható fejlesztés a közeljövőben. Szabó Zsolt, Hahót első embere elmondta: az intézmény udvarán egy fedett, szabadtéri kemencét építenek majd egy LEADER-projekt révén, amelynek elsősorban a közösségi programoknál veszik majd hasznát.

– Mindezek mellett a községünk fejlesztése érdekében más területen is tervezünk újításokat – emelte ki a polgármester. – Egyik kiemelt tervünk a közúthálózatunk korszerűsítése. Más településekhez hasonlóan nálunk is több út, illetve járda felújítása vált szükségessé. Bár örömre ad okot, hogy az elmúlt 4 évben sikerült egy-egy szakaszt felújítanunk, azonban rengeteg még a tennivaló, mivel a belterületi közúthálózatunk közel 10 kilométer hosszú. A Deák utcában például újabb útszakaszokat kellene rendbe hozni, ezért bízunk a pályázati lehetőségekben. Ez nagy munka lenne, több tíz milliós költségvetéssel, amelyet saját erőből nem tudnánk finanszírozni.

A polgármester jelezte: nemcsak az utak, a járdák felújítása, újak építése is szükséges. A tervek szerint a Deák és a Csányi utcát például térköves járdával kötnék össze, mintegy négyszáz méter hosszúságban. A temetőkertben a főbejárattól a ravatalozóig építenének még járdát, ha a lehetőségeik ezt engedik.

– Más közösségi fejlesztéseket is tervezünk, de itt a költségvetés szabja meg majd a mezsgyét – folytatta a polgármester. – Padokat helyeznénk el a falu több pontján, buszvárókat szereznénk be, utcanévtáblákat újítanánk fel. Ha kisebb léptékekben is, de magunk is mindent megteszünk a községünk szépüléséért. A közterületek parkosítására, a virágosításra és a zöldítésre idén is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a lakóink szép környezetben éljenek.