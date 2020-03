A hagyományos maszk nem véd – Balogh László online tájékoztatója

Az egészségügyi helyzet változatlan a dél-zalai városban, továbbra sincs igazolt koronavírusos beteg Nagykanizsán.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Ezt tegnap délelőtti online tájékoztatóján jelentette be Balogh László polgármester, miután egyeztetett dr. Brünner Szilveszterrel, a Kanizsai Dorottya Kórház főorvos-főigazgatójával. Közben a kórházban olyan változásokat vezettek be, amelyek megkönnyítik a betegek és az ellátó személyzet helyzetét: például szűrősátras, egykapus beléptetőrendszert alakítottak ki a sürgősségi betegellátó osztály bejárata előtt. Ez azt jelenti, hogy az akut panaszokkal, illetve a sürgős képalkotó vizsgálatra érkező páciensek csak itt léphetnek be a kórházba, miután kitöltöttek egy, a koronavírus-fertőzés diagnózisához szükséges kérdőívet és megmérték a testhőjüket. A gyanús eseteket izolálják. Az egyéb panaszokkal érkező betegeket az ott tartózkodó személyzet kíséri a kórház illetékes szakrendelőibe.

Tájékoztatóján a polgármester arra hívta fel a városlakók figyelmét, hogy a legfontosabb most az otthonmaradás. Rámutatott arra is: a hagyományos orvosi száj­maszk csak arra alkalmas, hogy viselője ne adja tovább a fertőzést, a megfertőződéstől a közhiedelemmel ellentétben nem véd. Sokat tehetünk azonban egészségünk érdekében, ha többször és aprólékosan végzünk szappanos kézmosást. Leszögezte: ha a kanizsaiak nem értik meg a védekezés fontosságát, a hatóságoknak nincs esélyük megakadályozni a járvány terjedését.