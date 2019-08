A gyümölcsfák terméséből aszalványokat készítenének Kerkatestkándon

Kemence épül és a közösségi tereket is fejlesztik a településen, valamint számos infrastrukturális beruházást tervez az önkormányzat.

Évek óta folyamatosan részt vesz a falu a Start munkaprog-

ramban. A tavalyi jégverés után feladták a kertészetet, inkább a gyümölcsösre helyezték a hangsúlyt, illetve az építkezésre, a falu köztereinek rendbetételére.

– Szerettünk volna gyümölcsfeldolgozót kialakítani, de nem kaptunk elég támogatást, hogy meg tudjuk vásárolni az ehhez szükséges ingatlant – kezdte Zsálek Ferenc polgármester. – Megoldás lehetne, hogy a Start program keretében a tűzoltószertár épületét kibővítjük és ott hozzuk létre a feldolgozót a szükséges eszközökkel, vizesblokkal, aszalóval. Hűtőkonténert már beszereztünk, gyümölcs is terem, amit nyersen nem lehet eladni, abból aszalványt készítenénk. Körtét, almát, szilvát, barackot termesztünk, összesen 300 fával rendelkezünk.

Zsálek Ferenc az építkezésekről is beszélt: a július közepén megtartott falunapra elkészült a kultúrház udvarán lévő szabadtéri színpad fölé a tető. Egy kemencét is szeretnének építeni.

– Kemencét és hozzá kiszolgáló teret alakítunk ki mintegy 40 négyzetméteren. A kemence négytepsis lesz, a létesítmény fölé tetőt is emelünk, hogy jól kihasználható legyen. Az alap már elkészült, várhatóan a többi munkát is befejezzük nyáron – folytatta. – Mindezt a Start program keretében valósítjuk meg javarészt, ugyanúgy, ahogy már elvégeztük a játszótér, illetve a köztéri padok megújítását. A belterületi utak fejlesztését is folytatjuk, illetve pályáztunk a külterületi utak karbantartására, a kiíráson elnyertünk mintegy 7 millió forintot, viszont a gépbeszerzési kérelmünket elutasították. Szeretnénk a kultúrház energetikai korszerűsítését is megoldani, az előzetes tájékoztatás szerint ezt a tervünket támogatja a projektet elbíráló hatóság. Megvalósulna az épület szigetelése, napelemparkot alakítanánk ki, villanykazánt szereltetnénk be, így teljesen önfenntartóvá válna az intézmény.

A település a szomszédos falvakkal együttműködve vesz részt abban a programban, mely keretében új információs és utcanévtáblákat helyeznének el a köztereken, valamint virágosításra, területszépítésre és kerti kiülő beszerzésére is jutna a mintegy 2 millió forintból.

– A falumegújítás keretében pályáztunk a ravatalozó felújítására, a falu alsó részén lévő temetőbe esőbeálló kialakítására és gépbeszerzésre, mivel hótolóra és utánfutóra lenne szükségünk – közölte a polgármester. – Az alsó temetőben az öntözést is meg kívánjuk oldani, a forrás mellett kialakítunk egy nyomós kutat. A zártkerti területek rendbe tételére szintén szeretnénk forráshoz jutni, ha sikerül, akkor két hegyi utat újítunk meg, és vadriasztót helyezünk ki.