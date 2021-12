A gyertyagyújtás mellé új hagyományt is teremtenének a bárszentmihályfai városrészben

A bárszentmihályfai városrészben, a fűzsátornál idén újra megtartják advent négy vasárnapján az ünnepélyes gyertyagyújtást. Ha az időjárás engedi, az alkalmakat műsor és szentmise teszi teljessé, illetve idén élő adventi kalendárium kezdeményezést is indítottak a helyiek.

Az elmúlt hétvégén már a második gyertyát gyújtották meg az adventi koszorún a bárszentmihályfai betlehem mellett. Drávecz Gyula alpolgármester elmondta: szabadtéren is egymásra figyelve, a járványügyi előírások betartása mellett tartják meg a rendezvényt. Mindig hívnak fellépőt is: az első vasárnapon Horváth-Herman Gréta énekelt, most a Trilla Kamarakórus lépett fel, a folytatásban pedig a Szivárvány Kamarakórus, majd a Nefelejcs dalkör lesz a vendég.

A koszorún az első gyertyát Horváth László polgármester gyújtotta meg. A városrészben élők közül szép számban látogatnak el ezekre a programokra, minden évben várják a hangulatos eseményt, amely több mint tízéves hagyományra tekint vissza. Bárszentmihályfán a harangláb és környéke a hagyományoknak megfelelően ünnepi díszben áll, illetve – ahogy számos más településen – élő adventi kalendáriumablakok is nyílnak.

A kezdeményezés lényege, hogy december 1. és 24. között minden nap más háznál díszítenek fel az ott lakók egy-egy ablakot, úgy, hogy az ünnepi díszek mellett szerepeljen az aznapi dátumot jelző szám is.

-Az ötletet Magyar Istvánné és lánya, Barbara vetette fel, némi szervezést követően pedig összeállt a társaság, akik ebben részt vesznek, de kijelöltük helyszínnek a kultúrházat, a fűzsátort és a haranglábat is – tudtuk meg Kancsalné Erzsébettől, az egyik szervezőtől. – A legnépszerűbb közösségi oldalon van egy közös csoportja a falubelieknek, ahol ötletes rávezető segítséget, útbaigazítást adnak a szervezők ahhoz, hogy éppen adott napon kinek az ablakában gyúlnak ki a fények. Például a 4. helyszínhez ezt írták:

-Kultúrának otthont adok, talán sokszor látogattok. Színes programokkal várlak, most is éppen helyet adok egy kiállításnak. Én vagyok gazdája a 4-es számnak!- Ez a helyszín volt a kultúrház. A szervező hozzátette: a kezdeményezés megmozgatta a helyieket, de még a városrészből elszármazottakat is, élénk beszélgetést indított el, főként a közösségi oldalon működő csoport tagjai között. Az élő adventi kalendáriummal is hagyományt szeretnének teremteni.