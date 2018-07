A gyerekeket lenyűgözi az erdő szépsége Obornakon

Tucatnyi lurkó zsibongásától hangos az erdőkkel körülölelt völgy. Az erdei iskolában a héten tündér-és manótábort tartanak.

A Zalaerdő Zrt. tavaly már szervezett „csak csajoknak” szóló vakációs programot. Idén azonban a tündértáborba manók is költözhettek, lévén több kisfiú érdeklődött a színes, ötnapos, szünidei elfoglaltság iránt.

Persze, az „erősebb nem” javára szóló 7:4-es fölény azért nem jelentett egyértelmű pasi-uralmat. Legalábbis ezt támasztotta alá a tábor kis hangadóinak számító hölgykoszorú.-Persze, beszólogatunk egymásnak, de azért jól érezzük magunkat együtt – mesélte egyikük, a kanizsai Szupper Emma Viktória. – Íjászkodtunk, csináltunk karkötőt, és éjszakai túrán is voltunk, ami hatalmas élmény volt. Nappal pedig láttunk őzet is – így a lányka.-Képzeld, papírrókára is vadásztunk – vette át a szót a másik kishölgy, a palini Tóth Kincső Csenge.

– Persze, nem igazi fegyverrel. El volt rejtve az fák közé az állat, nekünk pedig meg kellett találni – részletezte.Az erdő szépségei olyannyira lenyűgözték a gyerekeket a ma záruló táborban, hogy a technikai „kütyük”, köztük a telefon, szinte eszükbe sem jutott.-Igyekszünk nekik megmutatni, milyen az élet távol a világ zajától, csendben, nyugalomban, kicsit kizökkentjük őket az informatikai eszközök uralta hétköznapokból – mondta a tábor egyik vezetője, Fűrné Kinsztler Anita. – A gyerekek rácsodálkoznak egy fára, élvezik a különleges illatokat és keresik azokat a kalandokat, amiket az erdő adhat nekik.