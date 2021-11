A gutorföldei Réthy Béla hétköznapi hős, ugyanis százszoros véradó lett

Századik alkalommal adott vért a helyi Réthy Béla az elmúlt héten a településen tartott véradáson, akit ez alkalomból köszöntött a Vöröskereszt zalai szervezetének és a település önkormányzatának képviselői.

Réthy Béla 1974 áprilisában adott vért első alkalommal Kaposváron első éves főiskolásként.

-Egy jó barátom szólt akkor, hogy véradás lesz az és kapunk egy üveg sört is, úgyhogy gondoltam megéri elmenni – emlékezett vissza nevetve. – Ezután közbe már bejártam a véradóállomásra is. Az iskola után Nagykanizsán dolgoztam az állami gazdaságban, ott részt vettem a szervezett véradásokon, majd Bakon ugyanígy, ahol aranykoszorús szocialista brigád tagja voltam és itt vállalás is volt a véradásokon való részvétel. A legnagyobb motivációt az jelentette, mikor 1986-ban egy véradó ünnepségen találkoztam dr. Máriaföldi Miklóssal, aki akkor a keszthelyi véradóállomásnak a vezetője volt. Őt 100-szoros véradóként mutatták be, ami nekem nagyon tetszett, bár nagyon távolinak is tűnt. Ma sikerült ezt nekem is elérnem. Sok visszajelzést kaptam az évek során, korábban képeslapokat, aztán telefonos üzeneteket, ami nagyon jó érzés, mert tudom, hogy segítettem másokon.

Réthy Béla igyekszik ösztönözni a fiatalokat a véradásra, de azt mondja ez nehéz feladat, mert könnyen találnak az emberek kifogást. Szerinte segítene, ha több munkahely felkarolná és támogatná a véradást.

Réthy Béla bár már elmúlt 65 éves, ami a véradóknál felső korhatár, de jó egészségi állapotának köszönhetően továbbra is folytathatja ezt a segítő tevékenységet a szakemberek jóváhagyásával.

A véradáson Simon Istvánnétól, a lenti térségi alapszervezet vezetőjétől megtudtuk, hogy az elmúlt években Gutorföldén emelkedett a véradók száma. Ez annak is köszönhető, hogy a közösségi médián keresztül sok emberhez eljutnak a Vöröskereszt felhívásai, nemcsak ezen a településen, hanem máshol is. Ezt támasztja alá az is, hogy szinte minden véradásra érkeznek első véradók is a visszajárók mellett. Gutorföldén ez alkalommal 20-an adtak vért, közülük ketten először tartották a karjukat. Ugyan ezen a napon Pákán is várták a véradókat, ott 16-an érkeztek, itt is volt egy fiatal első véradó. Simon Istvánné hozzátette, hogy igyekeznek minél többször retró véradást szervezni, melyek jó hangulatban telnek.

