Dobronhegyen és Hagyárosböröndön folytatódott a Göcseji Dombérozó

A göcseji néphagyományok fókuszba állítását tűzte ki célul évekkel ezelőtt a Sümegi házaspár. Kezdeményezésükre az elmúlt hét vasárnapján néptáncos, míg szerda este nótázós programot tartottak Dobronhegyen.

Mindkét eseményt az V. Göcseji Dombérozó részeként szervezték meg. A néptáncos esten a Szélrózsa Tánckör, a Penderülj Táncműhely és a zalaszentgyörgyi néptáncegyüttes lépett fel, szerda este pedig a babosdöbrétei népdalkör alapozta meg a hangulatot.

– Ezeknek a programoknak az a célja, hogy megtartsuk a még élő néphagyományainkat, felélesszük azokat, felhívjuk rá a figyelmet – mondta Sümeginé Horváth Anita. – A férjemmel együtt mi magunk is éltetjük a néphagyományokat, hiszen mindketten göcseji paraszti családból származunk, így ezt hoztuk magunkkal családi örökségként, s ezt adjuk tovább a gyermekeinknek. A népdal, a népzene és néptánc folyamatosan visszatérő élmény az életünkben.

A Sümegi házaspár kezdetek óta aktív részese a Dombérozó rendezvényeinek. Estjeiket saját családi indíttatásból kezdték szervezni, s mára eljutottak oda, hogy azok a programsorozat leglátogatottabb eseményei közé tartoznak. Sümeginé Horváth Anita szerint ez főleg annak köszönhető, hogy hasonló gondolkodású, azonos értékrenddel bíró emberek gyűlnek össze Balázsfa- Öreghegyen.

Hagyárosbörönd többek között egy tetszőleges időpontban teljesíthető, körülbelül hat kilométeres családi kalandtúrával csatlakozott a Dombérozó programjaihoz. A település polgármestere, Varga Katalin úgy fogalmazott: a kirándulás célja, hogy a családok bejárhassanak egy göcseji tájra jellemző vidéket, olyan távolságot megtéve, amit gyermekek is könnyedén teljesíthetnek.

– Mindezeken túl fontosnak tartjuk a göcseji értékek, ezen belül a nagy hagyományokkal rendelkező méhészet népszerűsítését is – magyarázta Varga Katalin. – A túra során így a felnőttek méhek, mézek témakörben összeállított rejtvényeket oldhatnak meg, míg a gyerekek méhekhez kapcsolódó, játékos feladatokkal tehetik próbára tudásukat.

A túra a település sportöltözőjétől indul, ahol a táv teljesítéséhez szükséges túrakártyacsomagok is megtalálhatóak. Varga Katalin arra figyelmeztet, hogy a kártyacsomag nélkül senki ne vágjon neki a hat kilométeres távnak, mert az útvonal nincs kijelölve, leírását a túrakártyák tartalmazzák.

– A kártyákon szerepelnek az adott állomáshelyen megoldandó feladatok, illetve a megoldást segítő információk is, melyek rávezetik a túrázókat a helyes válaszra – folytatta a polgármester. – A helyes megoldást szintén a kártyán tudják a túrázók ellenőrizni. Az egyes állomások feladatainak teljesítése után a következő állomáshelyre vezető utat a „Merre tovább?” kérdés alatt szereplő részletes útleírás adja meg. A túrázók már több napja élnek a programlehetőséggel. Az eddigi résztvevők minden feladatot, rejtvényt ötletesnek találtak, a felnőttek is szívesen oldották meg a gyermekeknek szánt feladatokat. Az egyik kedvenc feladvány az egyik állomáshely közelében eldugott, különböző virágfotók keresése volt.

A családi kalandtúra hét állomáspontot érint. Minden állomáshelyen akad feladat a család idősebb és fiatalabb tagjainak is. Az állomásokon pihenni is lehet, így a résztvevők akár erőt is gyűjthetnek a következő állomásig. Varga Katalin szerint ennek köszönhetően akár még kánikulában is könnyedén teljesíthető a túra, amelyre az V. Göcseji Dombérozó minden egyes napján, akár még vasárnap is várják a résztvevőket.