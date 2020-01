A Giro hatalmas lehetőség, ezért méltó módon fogadják a versenyt Hévízen

Kijelölték a Giro részhajrájának célvonalát és emlékkövet avattak szerdán a fürdővárosban, amely több attrakcióval is készül az olasz kerékpáros körverseny fogadására.

A Giro d’Italiát 1909 óta rendezik meg, s a Tour de France után a második legrangosabb kerékpáros világeseménynek számít. Az idei háromhetes tekerés első három szakaszának Magyarország ad otthont, az egyik részhajrá Hévízen lesz.

Papp Gábor polgármester arról beszélt, május 11-ére nagyon készül a város, hiszen ez hatalmas lehetőséget jelent.

– A turisztikai és marketingszempontok mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a térségben erősíteni tudjuk ezzel a versennyel a kerékpáros kultúrát – fogalmazott Papp Gábor. – A várost úgy fejlesztjük, építjük, hogy szolgálja az aktív turizmust is, ennek pedig fontos része a kerékpározás.

A részhajrá napjára színes, sportos programokkal készül Hévíz minden generáció számára, emellett lesznek koncertek, szórakoztató rendezvények, a település pedig a Giro színébe, rózsaszínbe öltözik.

Emellett január 30-án, a „Nagy Rajt” előtt száz nappal – több hazai és olasz városhoz hasonlóan – ugyancsak „kiszínezik” Hévízt, s május 1-jét, a város napját is az olasz kerékpáros körverseny jegyében ünneplik.

Révész Máriusz, a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos az emlékkőavatást követő szakmai rendezvényen kiemelte, a versenyt tavaly 198 országban több mint 800 millió ember követte figyelemmel a közvetítéseknek köszönhetően, így ez kiemelkedő lehetőség Magyarország és az érintett városok számára.

– Azt is reméljük, hogy a Giro hatására lendületet kap a kerékpározás ügye itthon – szögezte le a kormánybiztos –, a városi kerekezés, az aktív turizmus és a versenysport egyaránt. Szándékaink szerint az olasz kerékpáros körverseny nemcsak jön-megy nálunk, hanem hosszú távú hatása lesz.

Révész Máriusz arról is beszélt, a részt vevő profi versenyzők emberfeletti teljesítményt nyújtanak, hiszen három hét alatt 3500 kilométert teljesítenek, köztük hegyi és gyorsasági szakaszokat. Ám a Giro több egy világra szóló sporteseménynél: igazi fieszta, éppen ezért Magyarország úgy készül, hogy akik az érintett városokban vagy az utak mentén szurkolnak, azok még évek múlva is emlékezzenek erre.

Az idei Girón horvát, osztrák, szlovák és szlovén sportolók is indulnak, ezért a hazai szervezők arra számítanak, a környező országokból és Olaszországból is nagyon sok vendég, szurkoló érkezik május 9. és 11. között hazánkba. Az utolsó magyar szakasz – amelynek része a hévízi részhajrá – Nagykanizsán zárul, a mezőny pedig a Hévíz-Balaton Airportról repül Szicíliába, ahonnan folytatódik a viadal. Papp Gábor megjegyezte, ez a város által működtetett reptérre is ráirányítja a nemzetközi figyelmet.