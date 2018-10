A fürdőruha nélküli szaunázást hirdették Zalakaroson

Az ország számos pontjáról 18 szaunamester találkozott szombaton a zalakarosi fürdőben, hogy a „SzauNap” elnevezésű rendezvényen a helyes és egészséges szaunakultúrát népszerűsítse.

A rendezvényt a szaunamestereket tömörítő egyesület, a SzaunaKör szervezte. A fürdő igazgatója, Cziráki László kiemelten fontosnak tartja, hogy az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szakmai szervezetekkel szorosan együttműködjenek. Szerinte kifejezetten nagy öröm, hogy a társaság tagjai Zalakarost választották találkozójuk újabb állomásának.

A szakmai fórum része az ismeretterjesztés. A szervezet tagjai úgy érzik, hazánkban sok tévhit és rossz információ kering a szaunázásról, ezért fontos útmutatást adni az embereknek. – A fürdőruha nélküli szaunázást hirdetjük, s a ruhában szaunázás egészségtelen hatásaira hívjuk fel a figyelmet – mondta Szabó Zoltán szaunamester, a szervezet egyik tagja.

– Mi nem meztelenséget kérünk, a szaunakultúra nem arról szól, hogy egymás testét nézegessük. Viszont fürdőruhában egyszerűen nem illik megjelenni, hiszen annak egészségügyi kockázatai is lehetnek. A medence vizében esetlegesen található káros anyagok, kemikáliák megmaradnak a fürdőruhában, 80-90 Celsius fokon már párolognak, a saját, és mások komfortérzetét is veszélyeztetik. A szaunahasználat nem mindenkinek tesz jót, ezért érdemes előtte az orvos tanácsát is kikérni.