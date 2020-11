A friss diplomás zalaegerszegi grafikus munkáitól leesik az állad!

Érdekes lényekkel, különös világokba kalauzolnak a mindössze 24 éves Csík Dominik rajzai. A fiatal művész idén diplomázott a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Karán festő-grafikus szakán, diplomamunkája pedig egészen egyedülálló volt.

A képregények világa mostanában népszerűbb, mint valaha! A mozikban bevételi rekordokat döntenek a szuperhős filmek, s a különböző streaming szolgáltatóknak hála már igényes sorozatok is igyekeznek egyre szélesebb közönséggel megismertetni ezt a sokszínű műfajt. Csík Dominik szintén nagy szerelmese ennek a világnak. A fiatal grafikussal ambícióiról és a hőn szeretett képregényekről is beszélgettünk Helyi arcok sorozatunk legújabb részében!

Mikor vágtál bele a rajzolásba?

– Amióta az eszemet tudom, forgatom a ceruzát. Az biztos, hogy már az óvodában elkezdtem, és folyamatosan végig kísérte az életemet. Volt egy kis füzetem, amelybe folyamatosan skiccelgettem, például a szünetekben és a szabadidőmben…

Elég sokszínűek a munkáid. Melyek a kedvenc technikáid?

– Eleinte egyszerű grafitceruzával dolgoztam, hiszen az a legalapvetőbb. A fekete-fehér grafit technika a mai napig nagy kedvencem. A digitális rajzolás azonban már elég régóta érdekelt, ám akkoriban még nem volt számomra elérhető. Folyamatosan fejlesztettem magam a hagyományos rajz terén, hogy mikor hozzájutok, legyen egy alaptudásom. Egyébként két-három éve kezdtem el egyre többet rajzolni és festeni digitálisan. Nagyon szeretem ezt a módszert, sok pluszt hozzáad egy képhez, viszont a vázlatoknál még mindig a hagyományos technikákat részesítem előnyben. Tussal, csőtollal szintén imádok dolgozni. Ezekkel az eszközökkel elsőre sokaknak nehéz lehet bánni, ám ha kitapasztalja az ember nagyon szép lesz az eredmény.

A diplomamunkád egy sci-fi képregény volt. Ezek szerint ez a műfaj áll hozzád a legközelebb…

– Abszolút. Szeretem a tudományos fantasztikumot és a fantasy-t is. A történetem műfaját tekintve sci-fi. A címe Szelli, és két lányról szól, akik megunják az egyszerű nemesi életüket és elindulnak világot látni. Az elején minden jól alakul, ám történik egy-két baleset, így a sztori egy balladai fordulatot vesz.

Ha jól tudom, szeptember végén a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti karán nyílt Best of diploma tárlatán a te munkádat is megcsodálhatták a látogatók.

– Így van. Először úgy tűnt a covid-járvány miatt ez nem lesz megtartva a kiállítás, ám nyáron megkerestek, hogy mégis. Nagyszerű élmény volt, hiszen rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, mind a tanároktól, mind az egyetemi ismerősöktől.

Ha már a képregényeknél tartunk. Melyik a kedvenced?

– A Csodálatos Pókember sorozat. Nagyon szeretem a Pókember történeteket, mondhatni emiatt is kedveltem meg ezt a formátumot. A rajzolóját, az amerikai-kanadai Mark Bergert imádom. Egyszerűen fantasztikusak a rajzai! Mostanában a francia Incal-t és annak alkotóját, Moebius-t szerettem meg, de ezeken kívül számtalan más, kevésbé ismert képregényt is kedvelek.

Feltételezem vannak ilyen irányú ambícióid is!

– Igen. A Szellit nemrég más képregényrajzolóknak is megmutattam a Képregénybörzén, s nagyon tetszett nekik. Jelenleg folyamatban van a kiadása. Viszont azt fontos megjegyezni, hogy egy képregényt megrajzolni hatalmas munka. Igaz a diplomamunkámhoz nagyon sok segítséget kaptam a tanároktól, barátoktól, de lényegében egyszerre voltam a színező, a kihúzó, a rajzoló, az író és még sorolhatnám. Elég kemény volt.

Mennyi idő volt elkészíteni?

– Azt biztosra mondom, hogy 400 óra munkám benne van, holott ez nem egy túl hosszú kötet. Az egésszel még 2019 nyarán kezdtem el foglalkozni, végül idén tavaszra lett készen. A történet vázlata azonban már megvolt két-három éve, illetve sok karakter külsejét, a sztoriban szereplő járművek és lények kinézetét korábban felvázoltam.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

– Van még tervben új képregény, egyszerre három-négy is. Egy nagyobb projectbe már bele is fogtam egy ismerősömmel! Ezen kívül egy rövidebb sci-fi készülget, amely inkább a grafikai megoldások miatt lesz jobb, mint az előző. Azon is gondolkodunk egy barátommal, hogy átültetnék képregényre a kedvenc regényemet, Hermann Hessétől a Siddhartha-t. Ez egy fiktív vallási könyv, ami igen érdekesen működhetne képregény formában…