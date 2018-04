A Föld napján a túrázást, valamint a kerékpározást népszerűsítették Hévízen

Az önkormányzat április 21-én, a Föld napján autómentes napot rendezett a SportOverBorders projekt keretében.

A sport nem állhat meg a határoknál elnevezésű pályázat keretében Kapronca, Csázma, Zalaegerszeg és Hévíz működik együtt.

Kiemelt cél, hogy aktív, egészséges életmódra ösztönözzenek minden korosztályt. A zalaegerszegi és kaproncai autómentes nap után a hévízi rendezvényen is népszerűsítették a túrázást és a kerékpározást, mindezt játékos formában, kincskereséssel egybekötve, hogy a gyermekek figyelmét is az egészséges életmódra fordítsák. A projekt keretében a kaproncaiak Hévízre, míg a zalaegerszegiek Csázmára látogattak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Itt vagyunk egymás mellett a horvátokkal, és nagyon keveset tudunk egymásról. Bár sokszor megyünk nyaralni a tengerpartra, Horvátországot alapvetően nem ismerjük, és talán fordítva is így van ez – mondta Kepli József János, Hévíz alpolgármestere. – A hosszú távú üzenete a mai napnak az, hogy a horvát-magyar kapcsolatot erősítsük, a rövid távú pedig, ami miatt Brüsszel is támogatta ezt a pályázatot, és remélhetőleg a következő pályázatot is támogatni fogja, hogy a sport nem állhat meg a határoknál: összeköt nemzetiségeket, népeket – tette hozzá.

A hévízi program reggeli ébresztő tornával kezdődött, majd több csapat indult útnak túrázni, kerékpározni, s az állomásokon teljesíteni a feladatokat. A városháza előtt horvát-magyar spinning versenyt tartottak, a Kapronca és Hévíz közötti 127 kilométeres távot kellett teljesíteni.

A sportos délelőtt a Kávészünet együttes koncertjével zárult.