A Föld minden illatával – Illattábor Sormáson

A múlt héten különleges tábor zajlott a település határában álló hotelben. A 18 résztvevő gyermek egyebek mellett a Föld illataival ismerkedhetett meg.

A Nagy Kata és Varga Petra által szervezett Pandala doTERRA Gyermektábor tematikája az aromaterápia, az illóolajok, a természetesség és az állatok, növények, a természet, a Föld ajándékai és szeretete körül forgott. Hétfőn „varázsdobozt” készítettek a gyerekek, kedden túráztak, gyógynövényeket szedtek, szerdán illóolajos, citromfüves, vadnarancsos sütit sütöttek és levendulás illatpárna is készült. Sőt, megismerkedhettek a gyerekjógával, és relaxációval is annak érdekében, hogy elsajátítsák a lecsendesülést, s meglássák a csodákat a hétköznapokban is.