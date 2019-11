A fogorvosi ellátás hosszú időre biztosított lehet Zalakaroson

Nemcsak az anyagi hátteret biztosította az önkormányzat a beruházáshoz, de sikerült új, állandó fogorvost is találnia.

Saját forrás, ötmillió forint ráfordításával új fogorvosi rendelőt alakítottak ki a zalakarosi mentőállomás épületében, egy több mint 50 négyzetméteres részt választottak le e célra. Itt orvosi szobát, fogorvosi rendelőt, várótermi részt alakítottak ki a szükséges vizes­blokkokkal együtt. A rendelőbe új bútorokat, sterilizálót is vásárolt az önkormányzat, valamint felújították a fogorvosi kezelőegységet. Mindezen túl új szalagfüggönyök, padlóburkolat teszi barátságosabbá az egészségügyi komplexumot, melynek megközelítését az orvosi ügyeletből leválasztott átjáró biztosítja.

A fejlesztés tegnapi avatóján a megjelenteket először Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte és kiemelte: az új rendelő kialakítására fordított ötmillió forint kimondva, zalakarosi léptékben nem nagy összeg, de ha belép valaki a rendelőbe, minőségi körülmények fogadják, tehát ebben a vonatkozásban igenis, jelentős lépés.

– Zalakaros az egészség városa – ez nemcsak a fürdőt, a gyógyvizünket jelenti, hanem az itt működő és elérhető, magas színvonalú egészségügyi ellátásokat is – jelentette ki Novák Ferenc polgármester. – A nívó megtartása érdekében azonban tennünk kell, nem is keveset. Nos, itt növeltük a színvonalat, és annak külön örülünk, hogy soká tartó, de korrekt helyettesítés után fiatal, felkészült, állandó fogszakorvost találtunk dr. Puskár Kitti személyében. Abban bízunk, hogy így az ellátás hosszú időre megoldott lesz. A helyettesítéssel zajló háziorvosi, valamint a háziorvosi ügyeleti ellátás kapcsán még folynak az egyeztetések, de mindent megteszünk azért, hogy a lakosság e területen is nívós szolgáltatásban részesüljön.