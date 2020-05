A fogászat magas kockázatú

A fertőzésveszély még nem múlt el, így a fogászati kezelések elsősorban a sürgősségi esetekre, illetve a már elkezdett kezelések folytatására korlátozódnak.

A nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője, Stimeczné dr. György Bernadette leszögezte: a fogászati rendelők kizárólag telefonos konzultáció után, egyeztetett időpontban fogadják a betegeket. Kérik az időpontok szigorú betartását, hogy elkerülhessék a betegek tömeges megjelenését.

– Kérjük, hogy a felnőttek egyedül, a gyerekek (idősek, gyámság alatt állók, segítségre szorulók) pedig maximum egy kísérővel érkezzenek – folytatta. – A váróban mindenki viseljen maszkot vagy orrot-szájat takaró kendőt, és egymástól a legalább 1,5 méteres távolságot is tartsák be. A rendelőbe érkezéskor a koronavírus-fertőzés gyanújának kizárása érdekében megmérik a páciensek testhőmérsékletét és kérdőívet is kitöltetnek. Gyanú esetén csak sürgősségi beavatkozást áll módunkban elvégezni, kivéve ha a beteg érvényes COVID PCR negatív teszteredménnyel rendelkezik.

Hozzátette: a fogászati beavatkozások zöme a vírusfertőzés szempontjából magas kockázatúnak számít.

A Szent Imre utcai rendelőben az ügyelet változatlanul működik: hétvégén és munkaszüneti napokon 8.30 és 14.30 között a 93/313-131-es telefonszámon lehet bejelentkezni. Fogszabályozásra május 11-től ugyanezen az elérhetőségen lehet időpontot kérni.