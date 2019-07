A Fidesz–KDNP a folytatáshoz is Balaicz Zoltánt ajánlja a város élére

A következő 5 évre ismét a jelenlegi városvezetőt, Balaicz Zoltánt ajánlja polgármesternek a Fidesz–KDNP.

Vigh László országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke jelentette be a fentieket a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol a választási programról és a kampánystratégiáról is szó esett. Vigh László röviden szólt Balaicz Zoltán életútjáról. Három diplomával rendelkezik, 41 éves, nős, egy gyermek apja, 2006-tól önkormányzati képviselő, 2010-ben alpolgármesterré, 2014-ben polgármesterré választották, 64 százalékos többséggel. Az elmúlt 5 évben olyan fejlődési pályára került a megyeszékhely, amire országszerte felfigyeltek. Fiatal csapat segíti munkáját. A városvezetés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, s az eredmények annak is köszönhetők, hogy közösen sikerült szilárd lobbihidat építeni a kormány felé, aminek révén például Zalaegerszegre került a járműipari tesztpálya – hangoztatta.

Balaicz Zoltán az elmúlt 5 évre visszatekintve elmondta, 4 ezer új munkahellyel gazdagodott a város, a munkanélküliség aránya pedig 2,5 százalék alá esett. Számos szektorban zajlottak jelentős felújítások, az elindult nagyberuházások pedig a 21. századot nyitják meg előttünk. ­Szülővárosáért fáradozni számára nem munka, hanem szolgálat és hivatás, az eredmény pedig a közösség sikere. Büszke rá, hogy Zalaegerszeget politikai berkekben a béke szigeteként emlegetik a közélet különböző fórumainak összehangolt munkája miatt. A következő, 2019–2024-es önkormányzati ciklusra pillantva csapatából egyelőre Gecse Péter alpolgármester-jelöltet nevezte meg, akinek munkájára általános helyetteseként számítana. Összeállt 204 oldalas programja is, amiben 20 szakértő segédkezett. A dokumentum rövidített változata, az előző ciklus elemzésével egyetemben bárki számára hozzáférhető a www.balaiczzoltan.hu weboldalon. Mint mondotta, nem ígér csodákat, mert úgy tapasztalta, a zalaegerszegieknek reális, megvalósítható célok kellenek. A program mellé egy, az egerszegiekkel jelképesen megkötött szerződést is csatolt. Ebben azt vállalja, ha bizalmat kap a folytatásra, maradéktalanul a kitűzött célok megvalósításáért fog dolgozni. Amennyiben azonban 2024-ig a vállaltak legalább 70 százaléka nem teljesül, megköveti az egerszegieket, és nem indul többé a tisztségért. A szerződést a sajtó előtt látta el kéz­jegyével.

Gecse Péter alpolgármester leszögezte, Zalaegerszeg a lehetőségek időszakát éli. Törekvéseik fő iránya, hogy a megyeszékhely a jövő városa legyen, élhető mindennapokkal. Ígérte, ennek érdekében minden kínálkozó forrást igyekeznek megragadni. Bali Zoltán kampányfőnök arról beszélt, a választási küzdelemben fő eszközük a személyes megkeresés lesz. Pozitív kampányt terveznek, s bár bizonyára lesznek vitás kérdések, ők a meggyőzésre és az érvelésre koncentrálnak majd.