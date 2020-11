A Fidesz frakcióvezetője a büdzséről és a kanizsai arénáról

Az elmúlt napokban sikerült Balogh László polgármesternek megfelelő egyensúlyba hoznia a város költségvetését, melyet az idei járványhelyzettel és gazdasági nehézségekkel terhelt évben a többségi baloldali ÉVE-frakció átgondolatlan költései is súlyosbítottak – mondta Szabó Szilárd, a kanizsai Fidesz-frakció vezetője csütörtökön a költségvetést értékelve.

– Minden válság rendkívüli válaszokat és megoldásokat követel – folytatta Szabó Szilárd. -Ma ez fokozottan igaz, hiszen a járvány lassítása, káros gazdasági következményeinek enyhítése valóban rendkívüli döntéseket igényel. Ezért Balogh László polgármester és Bizzer András alpolgármester módosításokkal élt a város költségvetésében.

– E döntéseik következményeként így év végére elmondhatjuk, hogy egyensúlyba került Nagykanizsa pénzügyi helyzete, melyet a válsághelyzet kihívásain ­felül a közgyűlésben többséggel bíró baloldali ÉVE-tömörülés saját pozícióit és apanázsát biztosító felelőtlen döntései is komoly mértékben megbillentettek – folytatta Szabó Szilárd. – Elég itt most csak arra utalni, hogy az ÉVE-frakció­nak ebben az időszakban is az volt a legfontosabb, hogy egyoldalúan növeljék a bizottságok számát és létszámát, bevezessék a tanácsnoki rendszert a fizetéseik jelentős növelésével. Ugyanakkor a járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek közepette az általuk kinevezett cégvezetőknek több százezer forintos fizetésemeléseket – volt, akinek visszamenőlegesen is –, és prémiumfeladat-kiírást szavaztak meg. Mindezek és más döntéseik együttesen mintegy 100 millió forintos terhet jelentenek Nagykanizsának. Ezt kellett most megfelelő módon ellensúlyoznia a polgármesternek.

Szabó Szilárd hangsúlyozta: a nehézségek ellenére sok szép eredményre lehet büszke a város, hiszen a korábbi városvezetésnek köszönhetően számos projekt zárult sikeresen. Például az Eötvös és a Deák tér megújítása, de komoly előrelépés az Ipari Park folyamatban lévő fejlesztése is. Ezek közül is kiemelkedik azonban a Modern Városok Program keretében megvalósuló sport- és rendezvénycsarnok impozáns beruházása. Az örömteli folyamatba azonban üröm is vegyül.

– A baloldali ÉVE-frakció a sportcsarnok jövőbeni üzemeltetésének kérdése kapcsán is csak kommunikál, koncepció híján vádaskodik, munkacsoportokat kreál, vagyis nincs ötletük, csak többségük – szögezte le a Fidesz frakció­vezetője. – Nekünk viszont kiérlelt megoldási javaslatunk van, amely garantálná a sikeres működést. Ennek elvetésével azonban az ÉVE tömörülés a jövő évi nyitást követő gazdaságos üzemeltetést kockáztatja. Pedig most valós döntésekre, felelős megoldásokra lenne szükség, amit az ÉVE-frakció nem tesz meg, holott amikor a saját érde­keikről van szó, mint láthattuk már sok esetben, mindig képesek a többségüket érvényesíteni.