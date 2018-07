A fiatalok pályaválasztását segíti a Tüskevár tanonctábor

Immár második alkalommal rendezte meg a településen a Tüske­vár tanonctábort a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara.

Dr. Polay József, a kamarai szervezet elnöke elmondta: a tábor alapvetően a pályaorien­tációról szól, de mégis több annál.

– Azon tanulók közül választottuk ki a legjobb 15-öt, akik A szakma dicsérete című pályázaton részt vettek – bocsátotta előre az elnök. – Ezen a pályázaton az általános iskolás gyerekeknek egy szakmát vagy szakembert kellett bemutatniuk.

A tábor résztvevői öt iskolából érkeztek, mi pedig nem titkoltan azzal a törekvéssel vártuk a gyerekeket, hogy a pályaválasztásban segítsük őket. Illetve emellett adtunk egy kis pluszt is nekik: részük volt önismereti foglalkozásokban és kommunikációs tréningben is – s meg kell, hogy mondjam, előbbi rendkívül hasznosnak bizonyult, sok új információt tett hozzá az önképükhöz – hangsúlyozta dr. Polay József.

Természetesen a táborlakók különféle szakmákkal is megismerkedhettek, ellátogattak például egy hangszergyártó fia­talember cajonműhelyébe is. Itt bepillantást nyertek a leginkább egy nagy dobozra hasonlító ütőhangszer készítésébe. Ezenkívül dolgozhattak egy pékségben, valamint kézműves-foglalkozásokon is próbára tehették ügyességüket.

– Túlzás nélkül mondhatom, hogy a fiatalok nagyon jól érezték magukat a július 3. és 6. között megrendezett táborban – jelentette ki dr. Polay József.