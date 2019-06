A fiatal költők odavágtak egy-egy gondolattal Rédicsen

Tehetséges helyi és helyi kötődésű költők mutatkoztak be a közelmúltban irodalmi esten.

Soós Endréné polgármester ötlete alapján szervezték meg nemrég a határ menti községben hat költő bemutatkozó estjét. Már ismert szerzők, illetve munkásságuk kezdetén lévő alkotók egyaránt szereplői voltak a programnak.

Utassy József, aki mun­kásságával mondhatni megtermékenyítette szellemileg a települést, Motívum című versével kezdték és zárták a rendezvényt. Közte a különböző korosztályok tagjainak öt-öt verse hangzott el helyi versmondók előadásában, illetve az alkotók is bemutatkoztak.

A beszélgetést Utassy Józsefné Horváth Erzsébet vezette.

– A bemutatkozó költők maguk választották ki öt versüket, amelyek elhangzottak – mondta Utassyné Zsóka. – Arra kértük őket, hogy olyan költeményt válasszanak, amelyek leginkább segítik az ő megismerésüket. A szereplők közt volt olyan, akinek már kialakult a költői világa, saját kötete is van, illetve több antológiában is szerepelt, de olyanok is szerepeltek, akik még keresik magukat, útjukat.

A sort a Rédicsen élő Garai László kezdte, aki már több évtizede ír. Költészete érzelemteli, ő maga szemérmes. Témái széles skálán mozognak: az ember teremtése, napjaink társadalmi problémái és a szerelem egyaránt felbukkan. Több antológiában jelentek meg már versei. Mint azt Utassyné tanácsolta neki, talán ideje lenne saját kötetet kiadnia.

A rendezvényen nem tudott részt venni a Budapesten élő Dezső Márton, őt Tóth Sándorné, egykori pedagógusa mutatta be.

– Nagyon sokat olvasott, így óriási szókinccsel bírt már kiskora óta – mondta Dezső Mártonról. – Mindig nagyon jó fogalmazásokat írt kritikus látásmódja és stílusa miatt.

Megtudhatta a közönség azt is, hogy ő az, aki a legkeményebben fogalmaz a bemutatkozó költők közül, szinte odavág egy-egy gondolattal, s írásaival gondolkodásra készteti az olvasót.

A lázadónak, szókimondónak tartott Dezső Katának is hivatalos elfoglaltsága volt a rendezvény ideje alatt, így nem csatlakozott a társasághoz. Őt is Tóth Sándorné mutatta be.

– Kata, aki a rédicsi iskolából indult, idén végez a pécsi egyetemen, illetve jövőre kezdi a mesterképzést esztétika szakon. 21 évesen jelentette meg első verseskötetét, most a második anyagán dolgozik, melynek címe Kilépő sebek. Tavaly elnyerte a Gérecz Attila-díjat. Dolgozik az iskola mellett, tudja, hogy nem a költészetből fog majd megélni. Jelenleg a Jelenkor szerkesztőségi gyakornoka.

A bemutatást Dezső Kata saját soraival folytatta: „a saját veszteségeimet dolgozom fel, és azért publikálom őket, hogy másoknak is könnyebb legyen megbékélni, hazatalálni.”

Utassyné úgy fogalmazott: Kata a mai kor gyermeke, többen amolyan megmondóembernek tartják, aki nem ismeri a lehetetlent.

A következő szereplőről, Pecsuvácz Dávidról megtudtuk, hogy már kilenc éve él és dolgozik Londonban. Mint elmondta: írásra éppen a szülőföldtől és a magyar szótól való távolság késztette, szeretné őrizni anyanyelvét, s a gondolatait a sokszínű magyar nyelvvel kifejezni. Karcolat címmel kötete is jelent már meg. Ír az utazásairól, életéről, a világ dolgairól, de Utassy Józsefhez is ajánlott már verset, kinek munkásságával Londonban ismerkedett meg. Tömören, lényegre törően fogalmaz, határozottan áll a lábán.

Az ugyancsak fiatal Varga Edit szép képeket használ írásaiban, lírája – mint elhangzott – csipkefinomságú és szomorkás. Megkapó verseibe foglalja gondjait, fájdalmait ugyanúgy, mint a pillanat szépségeit. Termékeny szerző, verseit a közösségi oldalán is olvasói elé tárja.

A 17 éves Bene Adél fiatal kora ellenére bátor, szókimondó stílusú. Élesen, kritikusan és következetesen fogalmaz, erős az igazságérzete, mindez a verseiben is megjelenik. Jó kiállású költő, küldetéstudata van, írásaiban igyekszik az általa tisztán látott problémákat helyükre tenni.

A versek előadása és a költők bemutatása után a közönség kötetlenebb formában is ismerkedhetett az est főszereplőivel.