A felsőrajki cukorperec nyerte a zalai lakodalmas sütik versenyét

Szombaton rendezték meg az öttornyú várnál a Felsőrajki Nemzetközi Térségi Kiállítás és Vásárt, Kulturális és Gasztronómiai Seregszemlét, melynek keretében a lakodalmas sütik is versenyeztek.

Az immár 6. évébe lépett, a térségben, sőt, már határainkon túl is népszerű, házias kézműves termékeket felvonultató vásár egy, az önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat révén szombaton a szokásosnál is nagyobb rendezvénnyé szélesedett. A vásár keretében egy komoly gasztronómiai megmérettetésre is sor került, melynek keretében Zala megye legfinomabb lakodalmas süteményét is keresték.

– Immár 3. alkalommal kerestük Zala megye legfinomabb lakodalmas süteményét, melynek célja ugyanaz, mint magáé a vásáré: bemutatni a helyi specialitásokat – hallottuk dr. Csikós Andrea Dóra szervezőtől. – Reggel 11 órára 15 nevezés érkezett 15 településről, a süteményeket a Czegő Teréz, a zalaegerszegi színművész vezette zsűri értékelte, melynek tagja volt még Siposné Gerencsér Henrietta cukrász és Pötrétéről a 82 esztendős Kiss Ferencé, Teri néni, akinek a neve már fogalom a térségben – ifjabb korában nem múlhatott el lakodalom nélküle, sütött, főzött.

A versenyt a nagyradai Simonicsné Takács Piroska cukorperece nyerte meg, 2. lett a lenti Gazdagné Hancz Erika mézes laposa, míg a 3. helyet a németfalui Csóbor Bernadett „Egy kosár szeretet” fantázianevű édessége érdemelte ki. A zalaszentgyörgyi Györgyné Éva barack sütije pedig különdíjat kapott.

A vásárban számos portéka kínálta magát a termelői méztől a házias hústermékeken át a kézműves ajándéktárgyakig, s a gyerekek a népi kismesterségekbe is bepillantást nyerhettek. A megjelent szép számú közönséget Vigh László kormánybiztos, országgyűlési képviselő, a vásár ötletgazdája köszöntötte, de szólt a megjelentekhez Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott (aki éppen most vehette át megbízását újabb ciklusra) és dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke is. Őket Vigh László ismét meglepte egy tréfás népi játékkal, vetélkedővel: nyújtófákkal kellett odébb pakolni nyers tojásokat, lehetőleg törés nélkül. A „versenyt” Balaicz Zoltán nyerte.

A vásár rendszeres kiállítója a helyi Bakonyi Barnabás méhész. Mint azt elmondta: szívesen jön ki árujával újra, meg újra, mert már van több olyan, a vásáron megismert állandó vevője, akik visszatérnek hozzá – és a felsőrajki vásárban keresik, mert tudják, hogy ott biztos megtalálják…