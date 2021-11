A felekezetek közti együttműködésről is tárgyalt dr. Székely János Szentgyörgyvölgyön

A felekezetek közti együttműködésről is tárgyalt Bódis Tamás lelkésszel szerdai püspöki vizitációja során a Szombathelyi egyházmegye püspöke. Dr. Székely János egyebek mellett közös istentisztelet lehetőségét vetette fel.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért

A szombathelyi főpásztor az elmúlt napokban püspöki vizitációt tartott a határ menti térségben. Ennek során Szentgyörgyvölgyre is ellátogatott, ahol nemcsak a Szent György-­templom állapotát mérte fel, de Bódis Tamás református lelkésszel, illetve Molnár Árpád csesztregi plébánossal közösen imaalkalmat is tartott. Utóbbi kapcsán dr. Székely János olyan javaslattal fordult a református közösség lelkészéhez, hogy a 2022 januárjában esedékes ökumenikus imahéten – demonstrálva többek közt a kereszténység egységét, illetve a felekezetek közötti összetartozást és együttműködést – tartsanak közös istentiszteletet, amelyen a püspök személyesen is részt venne.

Szentgyörgyvölgyön a református egyház bír a nagyobb felekezettel, ám mindkét gyülekezet küzd a lemorzsolódással. A püspök a helyi hitélet erősítése érdekében ezért további együttműködési javaslatokkal is élt, így többek közt olyan közösségek létrehozásának lehetőségét is felvetette, amelyek révén az egyházak lelki támaszt nyújthatnak, vagy adott esetben szenvedélybetegségek leküzdésében is segítséget jelenthetnek a lakosságnak.