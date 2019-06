A fedélzeti kamerák folyamatosan figyelik a forgalmat Zalaegerszegen is

A záró­vonal, az záróvonal, ezt nem lehet kidumálni. Így fogadta a fiatal sofőr, amikor a rendőrök közölték vele, helyszíni bírságot szabnak ki rá, mert az előzésekor átlépte a folytonos vonalat is. Nem vitatkozik, de nem is lenne értelme, mert a szabálytalan manővert a mögötte haladó fekete Audi fedélzeti kamerája rögzítette.

Az egerszegi rendőrkapitányság baleseti helyszínelőivel, Török Krisztián főtörzsőrmesterrel és Tóth Judit zászlóssal indulunk az egyik nyári dél­előttön körbenézni a megyeszékhelyre bevezető utakon a speciális Audival, ami jószerével ki sem tűnik a többi autó sorából. Pedig a forgalomról szakadatlanul felvételt készítő, a szélvédők felső élére szerelt két kamera, illetve a műszerfal tetején a megkülönböztető fényjelzés készüléke, no meg a napellenzőn létható narancssárga hátterű tájékoztató a videófelvétel készítéséről elárulhatná, rendőrségi gépkocsival van dolgunk. A tapasztalatok szerint azonban ezek nem keltenek feltűnést, sőt az élénk színű láthatósági mellényben utazó rendőrök is elkerülik a többi sofőr figyelmét, mint ahogy ezt hamarosan a 76-os úton is megtapasztaljuk.

Nagykapornakon gurulunk át Zalacsány felé, már szinte látszik a falu végét jelző tábla, amikor a nyomunkban haladó VW Polo vezetője megelégeli az itt engedélyezett hatvanas tempót, kilő mögülünk, és erőteljesen gyorsítva távolodik. Nyomába szegődünk, hamar sikerül utolérni, azt várnánk, hogy ilyen látványos türelmetlenség után a sebességet se fogja vissza, de nem.

Nagyjából kilencvennel tempózunk, amikor Almásháza közelében megelőzzük a VW Polót, s már ereszkedünk a ligetfalvai elágazó felé, épp azt tárgyaljuk, hogy észrevehette a volkswagenes, rendőrök ülnek a vadul leelőzött Audiban, ettől higgadt le, amikor a Polo újra lendületesen elénk kerül. Ebben a dupla záróvonal sem akadályozta meg a sofőrt, aki a rendőri jelzésre és az azonnal felvillanó kékfényre húzódik félre a közeli buszmegállóba.

– Szerintem kiprovokálták, hogy előzzem le őket – fogalmazza meg a véleményét a középkorú férfi, amikor a manőverről kérdeztem, miközben az egyenruhások az adatait ellenőrizték. – Nem száguldozom, de szeretek haladni, és nem értettem, hogy mi­után megelőztek, nem mentek gyorsabban, hanem visszalassítottak. Nem vettem észre, hogy rendőrök ültek az autóban. Veszprémbe igyekszem, haladni akartam, láttam a záróvonalat, de nem jöttek szemből, ezért nem veszélyeztettem senkit az előzésemmel – teszi hozzá, de nem vitatja a bírság jogosságát, ami ez alkalommal két büntetőpont és tíz­ezer forint, mégpedig helyben, bankkártyával fizetve, mert a terminál is a járőrautó felszerelésének része.

Az iskolaszünetnek is köszönhetően mérsékelt forgalomban visszatérünk a városhoz, aztán Nagykanizsa felé indulunk, a 74-es úton járunk, közeledünk a kőolajos átjáróhoz, lelassul, torlódik a kocsisor az elöl haladó furgon miatt, amit aztán egy fiatal sofőr jobbnak lát lehagyni…

– A mellékútról fordult ki elénk egy furgon, utána meg lassan ment, de a sofőrje intett, hogy előzhetek, igaz, ettől még figyelhettem volna a záróvonalra. Nem jött szemből senki, hát kivágtam, nem vettem észre mögöttem az Audit – mondja érdeklődésemre a személyautó sofőrje, s közben Török Krisztián és Tóth Judit az adminisztrációt intézi. Itt is tízezer a tarifa, mert a sofőr az elmúlt fél évben nem szegett szabályt, egyébként többszörözni is lehetne a bírságot.

A leggyakoribb szabályszegésre láthattam példákat rövid idő alatt, de a KRESZ szabad értelmezésének számtalan ese­tét dokumentálja a kamerás autó: tilos jelzésen áthajtás, a haladási irányra vonatkozó szabályok, az előzési tilalom semmibevétele, a biztonsági öv használatának mellőzése, vezetés közbeni mobiltelefonálás – említett példákat Soós Szabolcs alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Mint megtudtam, a megyében három ilyen civil jellegű rend­őrségi jármű dolgozik évek óta, nemritkán együtt vetik be őket a frekventáltabb útvonalakon. A járművezetők tudnak róluk, ahogy ez gyakran az internetes kommentekből is kiderül, ám felbukkanásuk mégis többnyire váratlanul éri őket, pedig a módszer Európa-szerte bevett, és erre jó, ha felkészül mindenki, amikor nyaralni indul a határon túlra.