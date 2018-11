A falvak fejlesztésére, népességmegtartó erejének növelésére indul program

150 milliárd forint keretösszeg áll majd rendelkezésre a jövő évben kistelepülések fejlesztésére – mondta Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, a Magyar Falu programról szóló sajtótájékoztatón Zalaapátiban.

A polgármesterek részére megrendezett tájékoztató fórumot megelőzően a három zalai országgyűlési képviselő- Cseresznyés Péter, Manninger Jenő és Vigh László – részvételével tartott sajtótájékoztatót a kormánybiztos. Manninger Jenő országgyűlési képviselő házigazdaként kiemelte: a megye életben maradása számára kiemelten fontos a program, hiszen Zala aprófalvas térség. Gyopáros Alpár elmondta: a Magyar Falu program nem csak a községek számára lehetőség, hanem az ötezer lélekszám alatti kisvárosoknak is, így közel minden Zala megyei település számára nyitva áll. Idén áprilisban hirdette meg a miniszterelnök, hogy a kormány a Modern városok mintájára – mely a megyében Zalaegerszeget és Nagykanizsát érinti – a falvaknak és a kistelepüléseknek szóló programot is indít.

-A program 2019-re szóló koncepciójával készen vagyunk, a kormány reményeink szerint november végén el is fogja fogadni és ennek köszönhetően jövő évben 150 milliárd forint rendelkezésre áll a magyar falvak fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására. A Magyar Falu program alapvető célja, hogy igyekezzünk a falusi életminőség javításával a falvak népességmegtartó erejét növelni – mondta Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Szólt arról is, hogy a programot nem egy évre tervezik, s reményei szerint 2020-tól is hasonló nagyságrendű összeg áll majd rendelkezésre ugyanezen célokra.

