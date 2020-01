A falusi kiskocsmák kedvelt játéka volt az ulti

Visszaszorulóban vannak a klasszikus kártyajátékok, így ma már az egykor rendkívül népszerűnek számító ultit is egyre kevesebb helyen űzik. A megrögzött kártyások azonban megtalálják a lehetőséget, hogy a szenvedélyüknek hódolhassanak.

Az elmúlt hét vasárnapján Kerkabarabáson szerveztek ultiversenyt, amelyre 25-en neveztek. Főként helyiek és a környékbeli településeken élők, de érkezett játékos Hévízről is. A rendezvény egyik szervezője s egyben versenybírója, Mimon László szerint, akinek a vérében van a játék, annak ez nem távolság.

– Több évtizede szervezek és vezetek ultiversenyeket, de sajnos egyre kevesebb a lehetőség – mondja. – Nem is a kártyajáték ment ki a divatból, hanem azok a falusi kiskocsmák fogytak el, zártak be, amelyek a helyszínei voltak a partiknak. Kártyát kedvelő emberek ma is vannak szép számban, csak hely nincs, ahol játsszanak – teszi hozzá.

Szavai megerősítésére határidőnaplót vesz elő, amelyben 2005 óta vezeti az általa szervezett ultiversenyek statisztikáit. Eleinte egy téli időszakban 12-14 versenyt tartottak Lentiben és környékén, mostanában 3-4, ha akad, ezek közül a kerkabarabási a 25 nevezővel az idei szezon legjobban sikerült rendezvénye volt.

– Vannak fiatalok is, akik megtanultak jól ultizni – folytatja a versenybíró. – Pedig az ulti nem könnyű játék, a szerencse mellett tudás is kell hozzá, a kettő sokszor ki is egyenlíti egymást. Kicsit hasonlít a snapszerhez, de annál azért jóval bonyolultabb. A snapszer voltaképpen nem más, mint az ulti alapjátéka. Azt is szokták mondani, aki snapszerozni tud, az nem biztos, hogy jól ultizik, de akinek az ulti jól megy, az a snapszerben is eredményes lehet.