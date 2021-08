A falunapot is pótolták Csödén

A pünkösdkor elmaradt falunapi programok egy részét is pótolta vasárnapi búcsúi ünnepén a község önkormányzata. Ennek megfelelően megemlékeztek a két világháború során életüket vesztett hősi halottakról, polgári áldozatokról.

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Csödén sokéves hagyomány, hogy a pünkösdi falunapi programok a község központjában felállított hősi emlékműnél kezdődnek. Erre idén azért nem volt lehetőség, mert a fokozott járványveszély miatt az önkormányzat a falunapi programok elhalasztása mellett döntött. Az augusztus elsejei búcsút azonban már megtarthatták, így a megemlékezést is pótolták.

– Hazaszeretetük példamutató volt, hűen teljesítették kötelességüket, az életük árán is – mondta megemlékezésében Feketéné Fellner Marianna polgármester, majd arról beszélt, hogy Csöde a térség egyik ékszerdoboza, s ezt a településre látogató turisták is rendre elmondják. A polgármester úgy fogalmazott: a falut önzetlen, segítőkész emberek lakják, akikre mindenben lehet számítani. Segítik az átutazót, a letelepedni vágyót, mindenkihez van egy kedves szavuk. Önkéntes munkájukkal, észrevételeikkel az önkormányzat munkáját, fejlesztési elképzeléseit is támogatják.

A megemlékezést megelőzően búcsúi szentmisét is tartottak a faluközpontban, ezen mutatkozott be Zalalövő új plébánosa, Páli Zoltán, aki a csödei hívek lelki gondozásáért is felel a jövőben. Az ünnepi programot közösségi összejövetel követte, utóbbin helyi és környékbeli szereplők mellett a mulatós énekes Éder Gábor szórakoztatta még a falu lakóit, s a hazatérő elszármazottakat.