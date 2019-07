A falumúzeumban zárul majd a negyedik Dombérozó

Pénteken, szombaton és vasárnap számos érdekes programot tartogat még a IV. Göcseji Dombérozó rendezvénysorozata a közönségnek. Ezúttal a záró hétvége kínálatáról adunk előzetes hírt.

Péntek (július 19.)

Teskándon, a Kemenceházban 16 órától a rétesnyújtás rejtelmeit ismerhetik meg a jelenlévők. Milejszegen 16 órakor a katolikus templomban koncert kezdődik, fellép Farkas Alexandra, Domján József, Tóth Barnabás. Dobronhegyen, a Sümegi- pincénél 18 órakor zártkerti családi élménytúra indul, illetve csillagvizsgálat is lesz a Vega egyesülettel. Milejszegen, a Zsuppán-kertben 20 órakor a budapesti Affér Színház előadását tekintheti meg a közönség. Gellénházán 20 órakor a művelődési házban Túl minden határon címmel Vujity Tvrtko tart előadást, a rendezvényre belépőjegyek a helyszínen kaphatók. Szentkozmadombján, a faluházban 17–20 óráig Vallás és művészet címmel előadás, illetve a régi művésztelep résztvevőinek találkozója és Takács Eszter fellépése kínál élményt.

Szombat (július 20.)

Kustánszegen, a tónál reggel 8 órakor 24 órás horgászverseny kezdődik, a Göcsej Horgászegyesület szervezésében. Becsvölgyén, az élmény- és pihenőparktól 10 órakor kerékpártúra indul göcseji falvakba a Becsvölgyei Bringa Kör programjaként. A faluháztól pedig reggel 9 órakor motoros túra rajtol. Petrikeresztúron, a sportpályán szombaton rendezik meg a közösségek napját. Délelőtt focibajnokság, délután 3 órától a Göcseji Kézműves Egyesület bemutatkozása, valamint parasztolimpia szerepel a programban, este kulturális műsor, majd Csordás Tibi koncertje zárja a napot. Iborfián, a faluházban 14–18 óráig rendezik meg a Molnár család találkozóját, ahol 16 órától azt is meghallgathatják az érdeklődők, milyen volt itt az élet az 50-es évektől egészen napjainkig. Gellénházán 14 órakor gyalogtúra indul Olajkutak nyomában címmel, szakember vezetésével. Csonkahegyháton, a sportpályán 15 órakor kezdődik a IV. Csonka-piknik és Parasztolimpia, este vacsora, mulatság vár a jelenlévőkre. Gombosszegen a képzőművészeti táborzárás részeként kiállítás nyílik a gyerekek munkáiból. Káváson, a tájházaknál szombaton 14.45-kor kezdődik a népi kultúrát bemutató rendezvény, fellép a Csatári Pávakör, a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör, a Péterfai Tamburazenekar, a Csádé zenekar, a Zalai Táncegyüttes és zenekara, a Zalaapáti Boróka Néptáncegyüttes, emellett 15 órakor nyílik Szényi Zoltán festőművész szabadtéri kiállítása, és a kávási szakkörök munkáiból is látható tárlat, 17 órától pedig a borverseny érmes borait lehet megkóstolni. Milejszegen 10–14 óráig nyílt napot tart a Szak olajsajtoló üzem, ahol göcseji dödölle készítésére is lehetőség nyílik. Milejszegen, a Zsuppán-kertben 16 órától bemutatkozik a Barcsay-körös pszichiátriai önsegítő képzőművészeti és irodalmi csoport, 17.30-tól pedig Jónás Tamás költő egyéni estje kínál élményt, Hoppál „Basspoetry” Mihály és társai közreműködésével. Szilvágyon szombaton 10 órakor kezdődik a Naphegyi gomba piknik című rendezvény a faluközpontban. Egyebek közt gombásztúra, gombaszakértő előadása, Lengyel Tamás szakács közreműködésével gasztronómiai bemutató, 12.10-től a pincemúzeum, a tündérkert és a boronafalú nyitott pincék megtekintése, majd a közös ebéd után, 15 órától Németh Dezső vezetésével kézműves- foglalkozás, Németh Ferenc hegedűs kíséretében pedig nótázás lesz a program. Boncodföldén, a nagy-hegyi Naspolya Biotanyán 17–23 óráig biokocsma, 19 órakor (belépődíjas) Lanou-koncert várja a közönséget, a részvétel regisztrációhoz kötött.

Vasárnap (július 21.)

Teskándon 8 órakor a posta előtti parkolóból túra indul az Ilona- kápolnához. Barlahidán 15.30-kor evangélikus istentisztelet lesz a templomban. Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeumban 14–19 óráig zajlik a Múlt és jelen vasárnapja elnevezésű program, a IV. Göcseji Dombérozó zárórendezvénye. 14 órakor megterítik a göcseji közös asztalt, helyi termékek kínálatából lehet válogatni, helyi művészeti csoportok lépnek fel, lesz Göcsej Ki mit tud?, s a Göcsej Totó nyerteseit is itt sorsolják majd ki. 17 órakor a Parola Zenekar ad folk-rock koncertet, végül 18.30-kor lesz a Dombérozó ünnepélyes zárása.

Göcsej Totó

A IV. Göcseji Dombérozó programsorozat szervezője, a Göcsej Civil Társaság és a Göcseji Dombérozó Egyesület Göcsej Totó címmel ismeretterjesztő játékra hívja a rendezvények közönségét. A Zalai Hírlap – mint a rendezvény védnöke – a kommunikáción túl a totó közzétételével segíti a Dombérozó sikeres megvalósítását. A szervezők kérik, hogy az itt található szelvényt kivágva, a megjelölt válaszokkal és elérhetőséggel kitöltve a rendezvényhelyszínekre kihelyezett, „IV. Göcseji Dombérozó totószelvények” feliratú zárt dobozokba tegyék bele, legkésőbb 2019. július 21-én 14 óráig. A rendezvény szervezői kijelentik, hogy a leadott totószelvényeket a zárórendezvényen történő sorsolást követő öt munkanapon belül megsemmisítik, a szelvényeken feltüntetett résztvevői elérhetőségeket más célra nem használják fel. A Zalai Hírlap a játékkal összefüggésben adatokat nem kezel. A nyeremények a sorsolás helyszínén és időpontjában (Zalaegerszeg, Göcseji Falumúzeum, július 21., 14 órát követően), illetve a nyertesek által megadott elérhetőségeken történő egyeztetésnek megfelelően vehetők át. A totó helyes megfejtéseit a Dombérozó zárórendezvénye után ismertetjük lapunkban. A Göcsej Totót meghirdeti és a díjakat átadja: Göcseji Dombérozó Egyesület.

Nyeremények: I. díj: Págyi Zsóka győrfiszegi keramikusművész alkotása. II. díj: Teskándi tanuszodában 2 fő részére, 10 alkalomra szóló uszodabérlet (szeptember végétől), felajánló: Teskánd önkormányzata. III. díj: göcseji helyi termékekből összeállított ajándékcsomag. Különdíj: egynapos göcseji kirándulás valamennyi helyezettel együtt, felajánló: Göcseji Dombérozó ötletgazda, fő szervező.