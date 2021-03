A faluház felújításához 12-15 millió forintra lenne szükség Kerkafalván

A péntekfalusi településrész temetőjének és ravatalozójának felújítására, valamint új falugondnoki jármű beszerzésére már elnyerte a pályázati támogatást az önkormányzat, de egy újabb önkormányzati útszakasz aszfaltozását, valamint a kultúrház belső felújítását is szeretnék mielőbb megoldani a községben.

Ezt ne hagyja ki! Egyre inkább elveszti a működése feletti kontrollt a BKV

Nemes Kálmán polgármester mondta el mindezt, amikor sorra vettük vele a település 2021-re megfogalmazott főbb terveit. Mint mondotta: jó gazda módjára igyekeznek karban tartani az önkormányzati vagyont, ennek érdekében időnként szükség van felújításokra.

– A péntekfalusi temető ravatalozója az egyik legrosszabb állapotban lévő önkormányzati épület, ahhoz már időszerű hozzányúlnunk – magyarázta a polgármester. – A temetői infrastruktúra megújítására a Leader-program keretben még tavaly nyertünk 3,2 millió forintot, és ennek egy részét a harangláb festésére, illetve a kapubejárótól a ravatalozóig tartó rész térkövezésére kívánjuk fordítani, a fennmaradó összeget pedig magára a ravatalozóra. Ez a program tehát idén biztosan megvalósul. Pályázati támogatással tudjuk lecserélni a falugondnoki járművünket is. A minap kaptuk az értesítést a forgalmazótól, hogy jelenleg már az autó átalakításán dolgoznak, így hamarosan birtokba is vehetjük azt.

Nemes Kálmán a még előkészítés alatt álló fejlesztésekről, beruházásokról is szólt. Folytatni szeretnék a helyi közlekedési infrastruktúra javítását, így az Ady utca mintegy háromszáz méter hosszú, teljes szélességű újraaszfaltozásának érdekében pályázatot nyújtanak be a belügyminisztériumhoz. Ennek a bekerülési költségét mintegy tízmillió forintra becsülik. Ennél is nagyobb, a műszaki tartalomtól függően körülbelül 12-15 millió forint a várható költsége a faluház belső felújításának, amire jelenleg még keresik a forrást. Itt többek között a teljes gépészet modernizálásával, a nyílászárók cseréjével, a belső vakolat és a festés megújításával számolnak, illetve egy új vizesblokk kialakítását is magába foglalná a program. Járulékos fejlesztésként, saját erős beruházásból pedig a melléképületek felújításával is számolnak.