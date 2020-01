A diplomával együtt gyakorlatot is szereznek a PEN diákjai

A színvonalas képzés, a magas ösztöndíjak és a számos szakmai kihívás mellett biztos elhelyezkedést kínál az iparban a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet.

– Államilag finanszírozott mechatronikai mérnök alapszakra és ugyancsak szeptemberben induló önköltséges levelező képzésre várjuk a jelentkezőket – fogalmaz dr. Szalai István intézetigazgató. – Az érettségin kívül más előképzettség nem szükséges, a műszaki beállítottság, az elektronika és a gépészet iránti érdeklődés viszont előny.

Az intézetben kutatómunka is zajlik. Az egyik kiemelt projekt fókuszában – a tesztpályához kapcsolódva – az autonóm járművek kutatása áll, egy másik pályázat keretében pedig ipari robotokat fejlesztenek. Ezekbe a hallgatókat is bevonják, ösztöndíjat kínálva munkájukért. Egy jó tanuló a különféle ösztöndíjakból akár egy tanársegédi alapfizetést is elérhet, a duális képzésben részt vevők pedig gyakorlati helyüktől fizetést kapnak. Többen így szerzett jövedelmükből családjukat is támogatják.

– Hallgatóink több mint fele vesz részt duális képzésben. Ők a 7 félév alatt közel ugyanannyi időt töltenek partnercégeinknél, mint amennyit intézményünkben, komoly szakmai tapasztalatra szert téve. Tanáraink zöme tudományosan minősített, a HVG által összeállított rangsorban az oktatók kiválóságát tekintve országos negyedik a Pannon Egyetem.

Jelenleg 121 hallgatója van az intézetnek. Az alapszak elvégzése után a hallgatók Veszprémben is folytathatják tanulmányaikat mesterszakon, majd Zalaegerszegre visszatérve el­készíthetik doktori disszertációjukat. Kollégiumot mindenkinek tudnak biztosítani.