A diákokért mindent megtesznek a tanárok járvány idején is a Suli Harmónia Alapítvány Iskoláiban

-Mi, tanárok, a ránk bízott gyermekek és a példamutatás miatt is pozitívak próbálunk maradni a pandémia időszakában – ezt mondta Kósa Istvánné, a Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány elnöke, aki öt település, Felsőrajk, Zalaszentmihály, Pölöske, Egervölgy, Káld iskoláiért, illetve utóbbi község óvodájáért is felel. Úgy fogalmazott: minden egészségügyi előírást betartanak már a kezdetektől fogva azért, hogy a gyerekekre és egymásra is vigyázzanak.

-Már a járvány elején közös megbeszélést tartottunk az intézményvezetőinkkel, arról, hogy a járványhelyzetet nekünk is kezelni kell. Arról is határoztunk, hogy akár amíg egy gyerek tanul csak és egy tanárunk dolgozik, mi addig tanítunk. Nem hagyjuk abba. Tanítani akarunk, fogunk is és minden felmerülő problémát megoldani. Bár, a mi intézményeinkben a koronavírus nem jelent meg nagy létszámban, annak ellenére, hogy több száz gyermeket tanítunk. Mindössze öt tanárunk lett beteg, a gyerekek közül pedig 8-10 gyerek lett tünetmentesen vírusos. Végig nyitva tartottak az intézményeink, nem kellett bezárni őket. Maximálisan eleget teszünk a prevenciónak. Fertőtlenítővel, tisztítószerekkel, lázmérőkkel – a kormánynak és a kormányhivatalnak köszönhetően – el vagyunk látva. Kötelező a maszk viselése a pedagógusainknak és a gyermekeinknek a közösségi terekben, az osztályokban másfél-két méter távolságban ülnek a gyerekek. Azokat az órákat, amelyeket szabadtéren lehet tartani, kint tartjuk. A tánc és a karate órákat pedig kultúrházban. Az önkormányzatoktól is nagyon sok segítséget kapunk, nagyon jó az összefogás, egymást segítjük – fogalmazott az alapítványi elnök. Elmondta azt is: a gyerekeknél az elején a maszk viselése okozott némi gondot. Azonban sok beszélgetéssel, a gyerekek támogatásával, mindez ma már nem gond. A kézmosás pedig szinte „sporttá" vált a tanulóknál. Természetessé vált. A szabályok kapcsán Kósa Istvánné kiemelte: az intézmények területére idegenek nem léphetnek be. A szülőkkel online tartják a kapcsolatot: naponta tájékoztatást kapnak. Közösségi rendezvényekre viszont nem kerül sor. Ami viszont mindannyiuknak hiányzik, az az ölelés. Ugyanis a Suli Harmónia iskoláiban szeretetteljes, közeli kapcsolatban élnek a gyerekek és a tanárok. A személyes kontaktot kedves szavakkal pótolják. Kósa Istvánné hangsúlyozta azt is: nagyon várják már pedagógustársaikkal, hogy megkapják a védőoltást. Arra buzdít másokat is a alapítvány elnöke, hogy amint lehetőségük nyílik rá, minél többen éljenek az oltással, hiszen csak így lehet visszatérni majd a normális mindennapokhoz.