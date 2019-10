A dartsmatekkal ismerkedtek Csonkahegyháton

A sport is segít a matematikai alapműveletek elsajátításában, köszönhetően annak a programnak, amelyet az ország első számú darts játékosa, Székely „Penge” Pál fejlesztett ki.

Szerdán a csonkahegyháti általános iskolában workshopon mutatták be tucatnyi Zala és Vas megyei iskola pedagógusának a darts matekot. A számítástechnika és technika szakos tanár végzettségű Székely Pál 2014-ben alkotta meg a digitális táblára az oktatási segédprogramot arra alapozva, hogy a dartsban a versenyzőknek 501 pontról visszafelé haladva kell a nulláig eljutniuk a különböző értékű szektorokban elért találatokkal. Emiatt folyamatosan fejben számolnak, ami fejleszti a koncentrációs, kombinációs képességet, a vizuális készséget, segíti a döntéshozatalt, mindezt játékosan, ráadásul a mai korhoz illően interaktív digitális eszközt használva. A tapasztalatok szerint a módszer jól használható a speciális nevelési igényű tanulók oktatásában is, emelte ki a bemutató házigazdája, Simon Zsolt intézményvezető, aki elmondta, hogy a 3. és 4. osztályosok oktatásában vezetik be a módszert. A gyerekek egyébként a dartsmatekban nem használnak nyilakat, hanem az ujjukkal érintik meg a szektorokat.

Az országban 45 iskolában alkalmazzák a dartsmatekot, amit Székely Pál azután fejlesztett ki, hogy a PISA-felmérésen hazánk rosszul szerepelt matematikából.