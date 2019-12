A cukrászat fejlődését szeretné segíteni újabb könyvével Jakabfi Dávid

Megjelent a kiskanizsai desszertcukrász, Jakabfi Dávid második könyve. A pályafutását szakácsként kezdő szakembert az ország számos pontjára, sőt még Ausztráliába is hívják, hogy előadást tartson a modern cukrászatról.

Jakabfi Dávid Ausztriában sajátította el a cukrászat legújabb irányzatát, mely esztétikum, látvány szempontjából szinte már művészi szintre emeli a desszertkészítést, ízvilágban pedig a maximumra törekszik. Mindeközben igyekszik megőrizni a régi, hagyományos értékeket, melyeket új köntösbe öltöztet. Ez az irányvonal lényegében ugyanazt képviseli, mint az éttermi gasztronómiában a fine dining, azaz: az étkezés művészetét.

– Már a Patissier I. írása közben nyilvánvaló volt számomra, hogy lesz folytatás, amit az első könyv megjelenése után érkező visszajelzések megerősítettek – bocsátotta előre Jakabfi Dávid. – Ennek gyümölcse a közelmúltban megjelent Patissier II., melyben több kedvelt és sajátosan magyar desszert készítését mutatom be, természetesen új köntösben. A desszertek látványvilága letisztultabb, izgalmasabb és színesebb, így sokkal jobban felhívják a figyelmet, mint a hagyományos sütemények. Hogy miért van erre szükség?

Mert a gasztronómia, s benne a cukrászat is folyamatosan változik, egyre nagyobb szerephez jut az innováció, ennek eredményeként a sütemények könnyedebbek, szebbek lettek. A tányérdesszertek fogalma átalakult: régen az is menőnek számított, ha rátettek a tányérra egy darab buktát és jó vastagon megszórták porcukorral – de ma már ezen túl vagyunk, mi is fejlődünk éppen úgy, ahogy például az ipar.

Dávid hozzátette: hazánkban a cukrászszakma mindig is nehezebben mozdult, mint a szakács – többéves külföldi munkavállalása során látva a nyugat-európai folyamatokat –, ezért szeretne a fejlődés egyik élharcosa lenni. Emiatt tette közkinccsé az Ausztriában megszerzett alapokra épülő, de saját kísérletezéseinek eredményeivel bővített ismereteit. Végül hozzáfűzte: nemcsak hazánk számos pontjára hívták előadásokat, tanfolyamokat tartani, hanem külföldre, például a távoli Ausztráliába is.