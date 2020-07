A Csónakázó-tónál is menteni kellett a halakat

Habár a Csónakázó-tó gátja szerencsére bírta az elmúlt napok extrém vízterhelését, a halakat itt is menteni kellett.

Az akcióra azért volt szükség, mert az esőzések következtében a tó vízszintje az üzemi szintet kritikus mértékben meghaladta, s ennek következtében a zsilipen és az úgynevezett árapasztó műtárgyon halak buktak át, majd kerültek a kifolyóba.

Mint azt Szépligeti Ferenc, a Zrínyi Horgászegyesület elnöke elmondta: Németh László, a tavat kezelő Vasutas Horgászegyesület elnöke kereste meg telefonon, és kérte a segítségüket.

– Felhívásomra az egyesületek mozgósították az elérhető aktív tagságot, akik – mi­után vasráccsal leválasztottak egy 150 méteres szakaszt a kifolyóból – merítőhálókkal igyekeztek minél több halat visszarakni a tóba – magyarázta Szépligeti Ferenc. – Fáradságos munkájuk sajnos, csak részben volt sikeres, mert ezt megelőzően már kerültek ki halak a tóból, de így is több nagytestű pikkelyest sikerült visszavinniük az élőhelyére. Anélkül, hogy bárkit kiemelnék, itt is szeretném megköszönni a horgásztársadalom nevében az akcióban részt vevők munkáját – azt gondolom, a kezdeményezés pozitív mondanivalója az, hogy ha baj van, a nézeteltérések ellenére is egységes a nagykanizsai horgásztársadalom. S végül, de nem utolsósorban: talán annak örülhetünk a legjobban, hogy az óriási vízmennyiség nem okozott olyan katasztrófát, mint amilyen bekövetkezett Galambokon, Liszón,vagy Miháldon. A város tava megmaradt, az esetlegesen elvesztett halak pedig telepítéssel pótolhatók – mondta Szépligeti Ferenc.