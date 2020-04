A csesztregi hívek jelen vannak az üres templomban

A koronavírus-­járvány okozta veszélyhelyzet arra is rávilágít, hogy a pörgős, rohanó világunkban mennyi érték mellett mentünk el úgy, hogy szinte tudomást sem vettünk róluk. Az emberi kapcsolatok erősödése iránti vágy éppolyan természetes jelensége ennek a vészterhes időszaknak, mint a hit fokozottabb megélése.

Páli Zoltán csesztregi plébános mondta mindezt lapunknak. A lelkipásztorral a nagyhét előtt annak kapcsán ültünk le beszélgetni, hogy papként milyen érzés üres templomokban, hívek nélkül misét tartani, illetve az egyéb korlátozások miként érintik a katolikus egyházat.

– A koronavírus-járvány olyan új helyzetet teremtett a modern kori, XXI. századi emberiség számára, amivel korábban nem igazán találkoztunk – mondta Páli Zoltán. – Egy láthatatlan veszélyforrás ellen, mint amilyen ez a vírus, nagyon nehéz felvenni a küzdelmet, bármilyen területen is dolgozzon az ember. Az egyháznak, azon belül is a világi papságnak azzal kellett szembesülnie, hogy szinte egyik napról a másikra változott meg az a közeg, amelyben addig éltünk, mozogtunk, tevékenykedtünk. A világi papok ugyanis közösségi emberek, közösségeket szerveznek, közösségekkel foglalkoznak. Ez a feladatunk formálisan gyakorlatilag megszűnt, persze a hívekkel ugyanúgy próbáljuk tartani a kapcsolatot, csak nem személyesen, hanem a virtuális térben vagy akár telefonon keresztül. A gyerekekkel való foglalkozás sem maradt abba, ahogy az oktatás egésze digitális eszközök segítségével valósul meg, ugyanúgy zajlik a hitoktatás is. Szerencsére minden plébánián van olyan személy, aki ebben segítségére tud lenni azon idősebb paptestvéreinknek, akik számára az okoseszközök vagy az online felületek használata eddig kevésbé volt gyakorlat, vagy idegenkednek tőle.

Az elsőáldozások és bérmálások megrendezésre már bonyolultabb kérdés. Az egyház is arra törekszik, hogy a nagyobb tömegeket vonzó eseményeket elkerüljék, így azt kérik a hívektől, hogy az esküvőket, keresztelőket vagy temetéseket csak szűk családi körben tartsák meg. Ezzel össz­hangban elindult egy gondolkodás az elsőáldozásokat és bérmálásokat illetően is, Páli Zoltán úgy fogalmaz, ezekről minden egyházmegye főpásztora hamarosan ajánlást fogalmaz meg, természetesen oly módon, hogy előtte a püspöki konferencia tagjai egyeztetnek egymással. Az – főleg a kisebb települések, kisebb plébániák esetén – korábban is gyakorlat volt, hogy nem évente, hanem kétévente szervezték meg ezeket az eseményeket, ez most akár máshol járható út lehet.

– Az új helyzet ugyanakkor számunkra, világi papoknak arra is lehetőséget kínál, hogy valamelyest visszavonuljunk a csendbe, a magányba, és egy kicsit mi is az imádság embereivé váljunk, mert legyünk őszinték, a napi feladataink mellett ez korábban némileg háttérbe szorult – tette még hozzá a plébános.

Páli Zoltán arra is emlékeztet, a templomok nem zártak be, hiszen szentmisék továbbra is vannak, csupán hívek nélkül, illetve napközben is van arra lehetőség, hogy oda bárki betérjen imádkozni, elmélkedni, a kijárási korlátozás ugyanis a hitélet gyakorlását ilyen téren nem érinti, arra továbbra is lehetőséget nyújt. A szentmisék online közvetítései pedig arra kínálnak lehetőséget a hívek számára, hogy otthonról is bekapcsolódjanak a liturgiába, mint ahogy a televíziós és rádiós közvetítések is ezt a célt szolgálják.

– Nem szívmelengető látvány az üres templom, de tudjuk, hogy a hívek velünk vannak – folytatta a plébános. – A papok liturgia közben eddig is gondoltak azon hívekre, akik valami okból nem voltak jelen a szentmiséken, ilyen téren tehát nincs változás. A liturgia szabályaihoz is kötjük magunkat, a Szentszék erre vonatkozóan már ki is adott egy rendelkezést, amelyben többek között a nagyhéttel kapcsolatos útmutatással szolgált. Mi az, amit el kell hagynunk, mi az, amiben némi változtatást kell eszközölnünk, a feltámadási körmeneteket jelen helyzetben például nem tartjuk meg.

Páli Zoltán kérdésünkre azt is elmondta, véleménye szerint jelen helyzet az egyház megerősödését is szolgálhatja. Az emberben ugyanis baj esetén jobban felerősödik a hit és a remény iránti vágy. Ez a belső igény eleinte talán csak imádkozásban, fohászkodásban jelenik meg, aztán betérünk az üres templomba, majd azért, hogy az Isten részéről érkező meghívásnak teljes egészében eleget tegyünk, részt veszünk a szentmiséken is. A plébános azt mondja, ha nem is várható, hogy a templomba járó hívek száma látványosan emelkedni fog a járvány leküzdése, a veszélyhelyzet után, abban egészen biztos, hogy többen fordulnak majd Isten felé.