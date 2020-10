A csatában Gölbasi Vitézei ütköztek meg a Batthyány Lovas Bandérium katonáival

Ágyúdörgésektől, lövések zajától, csatakiáltásoktól volt hangos a Dötki-patak völgye szombaton délután. Török és magyar vitézek veselkedtek egymásnak; népes közönség lelte kedvét a látványban.

A szlovén-magyar együttműködésben megvalósuló Szőlőhegyi piknik nevű, egy éve kezdett rendezvénysorozat hét végi programjába csöppentünk bele. Ezt a határon túli Dobronak településsel közösen szervezték, ám a járvány átírta a forgatókönyvet. A dötkiek lelkesedés szerencsére nem csappant, nem húzták ki a naptárjukból a programot, ami pénteken kezdődött, akkor érkezett a faluba a török sereg, azaz a Gölbasi Vitézei Egyesület. Parancsnokuktól, Bajzák Krisztiántól tudtuk meg, tíz éve alakultak Tatán. Mondhatni űrt töltöttek be kezdeményezésükkel, mert a hazánkban több, a középkorhoz kötődő hagyományőrző egyesület működik, ám ellenfél, ellenség, azaz török egy sem.

– A 16-17. század katonai múltjának felelevenítése, a középkori harcmodor, a végvári élet bemutatása a célunk – árulta el az egyesületet, másként Tata várának janicsárjait vezető Bajzák Krisztián. – Megjelenítjük a török katonai tábort és kíséretét, harcosaink rekonstruálják az egykori viadalokat, fegyverismeretetést tartanak. Huszonöten vagyunk, 16-tól 72 évesig, s mindkét nem képviselteti magát közöttünk. – mondta.

Ily módon a Gölbasi janicsárokkal válnak élethűvé a csaták a keresztény hadakkal. Ehhez korabeli ágyúkkal, puskákkal, kardokkal, lófarkas lándzsákkal rendelkeznek, no meg korhű ruhákkal. A hitelesség kedvéért a török katonai tábort is felépítik, a vendéglátást pedig a kávézás törökös rituáléjával egészítik ki. Elnevezésük Tata török kori nevéből, a Gölbasiból ered, ami tóföle, tómelléki jelentéssel bír.

Körmendről érkezett az ellenfél a dötki csatamezőre. A Legáth Tibor elnökölte Batthyány Lovasbandérium Hagyományőrző Egyesület tagjai mutatták be a magyaros vitézséget. A 2005-ben felavatott, 27 fős bandériumban hat hölgy is szolgál. A 16-59 éves korú tagokat összefogó csapat felkészültsége révén képes bemutatni a lovas és a gyalogos harcot is, a 16-17. század, illetve II. Batthyány Ádám korát. A dötkiek így ismerhették meg csákányfokost, kelevészt (lándzsát), szablyát, kapitányuk, Horváth János Csinaj vezetésével a csata győztes megvívásának fortélyait is láthatták.

Az összecsapás történelmi hátterét a 48 lakost számláló községet második ciklusban polgármesterként irányító Takácsné Martincsevics Veronika világította meg.

– A legenda szerint a portyázó törökök felgyújtották Dötköt elpusztítva szinte mindent és mindenkit. A túlélők megmenekülésüket annak köszönhették, hogy épp a pakodi hegyen szüreteltek. Ezt idézték fel szombaton a szőlőhegyre vezető 10 kilométeres túrán. Azt viszont okirat is tanúsítja, hogy a pakodi származású Balogh György egyszerű parasztemberként egy török vitézt lefegyverzett a Zala folyónál, és hőstettéért nemesi címet kapott. Az 1633. november 3-án kelt oklevél ma is megvan a családom birtokában, mert a felmenőnk Balogh György – mondta mosolyogva.

A pakodi parasztember dicső tettét is felelevenítették szombaton délután. A hőst ez alkalommal a dötki Takács Tamás alakította, aki egyébként tagja a Gölbasi Vitézeinek, bizonyítva az új keletű török-magyar fegyverbarátságot, mert a történelmi, tények ezt azért nem támasztják alá. A csata hangulatát a debreceni Hollóének Hungarica zenekar autentikus zenéje tette teljessé.

A folytatás sem lehet kétséges, de erre a következő hónapokban már inkább zárt térben kerül sor, ez derült ki a programot szervező Zalai Borút Egyesület elnöke, Martincsevics István szavaiból.

-Egy éve kezdődött az együttműködés a szlovénekkel. Mi tavaly december óta tartjuk minden hónap második péntekjén a dötki esték programjait a borháznál, ugyanis nincs kocsma a faluban, nincs más közösségi hely, ahol összejöhetnénk. Szerencsére fogékonyak a kezdeményezésre az emberek, sokan érkeznek, harminc-negyvenen is egybegyűlünk, és nemcsak dötkiek. Főzünk, felelevenítjük a népszokásokat, beszélgetünk, és érthető módon legtöbbször a bor kerül a középpontba. A járvány miatt a szlovénekkel közös programok sora megszakadt, ez a szőlőhegyi piknik volt az első, amit kicsit szabadabban megrendezhettünk – mondta végezetül.