A csapadék által elmosott hegyi utat saját forrásból tették rendbe Zalaújlakon

A dél-zalai kistelepülésen az elmúlt időszakban pályázati és önerős forrásból is különféle fejlesztéseket hajtottak végre. Megújult az egyik utca burkolata, valamint térfigyelő kamerarendszer állt működésbe.

A beruházások részleteiről Böröndi Ferenc polgármester beszélt. Elmondta: a Kis utca útburkolata az évtizedek során elhasználódott, a felülete megrepedt. Viszont a Belügyminisztériumtól kapott közel 8,8 millió forintból, illetve 1,7 millió forint önerő felhasználásával 200 méteren új, tartós aszfaltburkolatot kapott az útszakasz. Ezenkívü az út melletti csapadékvíz-elvezető árkot betonlapokkal burkolták, mintegy 800 ezer forintos önkormányzati forrásból.

– A Magyar Falu Program keretében óvodai játszóudvar bővítése is zajlott, egy gyermekkerékpárt és ivókút-létesítési lehetőséget nyertünk, továbbá a rendelkezésre álló 1,5 millió forintból a meglévő játszótéri elemek festését is elvégezzük – fogalmazott a településvezető. – A július végi esőzések a településünket sem kímélték, az egyik, 300 méter hosszú hegyi utat olyannyira megrongálta a csapadék, hogy azon terepjáróval sem lehetett közlekedni. Ezért nem tűrt halasztást annak rendbetétele, továbbá ehhez kapcsolódóan a belterületi csapadékvíz-elvezető árkokat is kitisztítottuk. Mindkét munkára ugyancsak saját költségvetésből közel félmillió forintot fordítottunk.

Az elöregedő, 110 fős apró település első embere, Böröndi Ferenc ugyancsak büszke arra, hogy 2 millió forintos önköltségen kamerarendszert telepítettek, mely a lakók biztonságát szolgálja. Hozzátette: korábban a kamerák létesítésére is pályáztak, pénzt viszont nem nyertek, ám elértek arra a szintre, hogy most saját forrásból megvalósították a beruházást.

A zalaújlakiak nem pihennek, már a következő időszak terveit is felvázolta a polgármester. A belterületi utak rendbetétele továbbra is napirenden van, ahogy több helyütt a járdák felújítására is pályázatot nyújtottak be. Ezenfelül a Magyar Falu Programon keresztül az önkormányzat a helyi Egry József Alapítvánnyal karöltve öt darab fitneszeszköz telepítését szeretné megvalósítani a játszótér melletti területen. A hosszú távú elképzeléseik között szerepel még a külterületi utak, az önkormányzati épületek modernizálása, ám egyelőre az imént felsorolt feladatokra koncentrálnak.