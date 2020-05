A civilek virágosítanak Vonyarcvashegyen

Vonyarcvashegy Nemcsak az önkormányzat munkatársai, hanem a helyi civil szervezetek tagjai is sokat tesznek azért, hogy szépek és gondozottak legyenek a vonyarcvashegyi zöldterületek.

Ezekben a napokban a településen működő szervezetek, egyesületek tagjai is azon dolgoznak, hogy minél zöldebb és virágosabb legyen a település. Az elmúlt napokban a strandra ültettek virágokat.

– Civil szervezetek „örökbe fogadnak” egy-egy virág­ágyást, amelybe ők ültetik a növényeket, és karbantartják a területet – mondta el lapunknak Pali Róbert, a település polgármestere.

Mint mondta, ennek kettős célja és haszna is van: egyrészt szépül a település, másrészt erősödik a helyi közösség. A virágokat az önkormányzat szerezte be, és az ültetéshez, a növények gondozásához szükséges eszközöket is biztosítja, s a településüzemeltető csoport munkatársai az előkészítő munkákat is elvégezték. A strandszépítés befejeztével újabb terv is körvonalazódik.

– Két hét múlva ötfős csoportokban bejárjuk Vonyarcvashegy egész területét, és megtisztítjuk a falut – mondta el a településvezető a következő önkéntes munkáról.