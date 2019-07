A bűn- és baleset-megelőzés a téma a tormaföldei táborban

Lovaglás, rafting és némi tanulás is várja a diákokat a bűn- és baleset-megelőzési táborban.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság nyári táborába ez alkalommal 24 gyermek érkezett.

– Fontos volt a bekerüléshez a jó tanulmányi eredmény, hiszen ez az egyhetes program ajándék a gyerekeknek – tájékoztatott Horváth László alezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt főelőadója. – A baleset-megelőzési programok közt tanulmányozzák a vízi, vasúti, kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait, emellett bűnmegelőzési programokon vesznek részt, hiszen a tábor javarészt utóbbi elemek megvalósításáról szól. Harmadik alkalommal választottuk Tormaföldét helyszínül, mert itt megfelelő a környezet, jók a lehetőségek a tervezett feladatok megvalósítására, és úgy látom, hogy szívesen fogadnak bennünket.

A Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Keszthelyről és Lentiből érkezett táborlakókat Hajdu László, a település polgármestere is köszöntötte, majd ismertették az egy hét eseményeit. Tegnap a házigazda településsel és Szécsisziget látnivalóival ismerkedtek a résztvevők, ma raftingtúrán vehetnek részt, szerdán lovaglás és horgászat várja őket. Csütörtökön kirándulással és fürdőzéssel folytatják Kistolmácson, pénteken Lentiben és Csömödérben a vasúti közlekedést próbálják ki, szombaton pedig családi napot tartanak.

A szervezésbe idén is bekapcsolódott a Tormaföldi Gyermek Rehabilitációs Egyesület.

– Nagyon szerteágazó a tábor programja, a fizikai próbatételek mellett kulturális kínálattal is készültünk – mondta el a szervezet elnöke, Szirmai Mónika. – A gyerekek szívesen jönnek, és nagyon élvezik a tartalmas programokat. A kisebbek rendkívül aktívak, lelkesednek minden lehetőség iránt, az idősebbeket már nehezebb megszólítani, de az izgalmas programok, mint a lovaglás, a rafting, őket is érdeklik.

Szabó Dániel Zalaegerszegről érkezett a táborba, mint mesélte, második alkalommal vesz részt a programban, előzőleg a lovaglás tetszett neki leginkább, mert szereti az állatokat. Most a raftingot várja legjobban, az tűnik számára a legérdekesebbnek.