A borturizmus élénkítése a fő cél Pusztaszentlászlón

A térség borturizmusának megalapozása, illetve élénkítése céljából harmadik alkalommal szervezte meg úgynevezett Sétáló kóstoló rendezvényét az Újhegyi Borbarátok Egyesülete. A szombati rendezvényen több mint félszáz vendég vett részt.

A kora délután kezdődött program során öt pincébe térhettek be a vendégek, s 14 bort kóstolhattak. A rendezvény azonban több volt, mint egyszerű borkóstoló, hiszen az egyesület és a helyi gazdák munkájába is betekintést nyerhettek az érdeklődők.

– Az Újhegyi Borbarátok Egyesülete elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy összefogja, segítse a szőlőtermelőket – mondta Kaj István, a civil szervezet elnöke, egyben a település polgármestere. – Pályázatokon való részvétellel, infrastrukturális fejlesztésekkel, innovatív szőlőfeldolgozó és borászati eszközök vásárlásával és térítésmentes használatba adásával próbálunk minél több támogatást nyújtani munkájukhoz. Emellett fontos feladatunknak tartjuk a borturizmus megerősítését is, hiszen az bevételt jelenthet a gazdálkodóknak. Ennek érdekében szervezzük programjainkat, köztük a Sétáló kóstolót, amely évről évre egyre nagyobb érdeklődésnek örvend.

A borok kóstolása mellett az egyesület turisztikai célú beruházásaival, fejlesztései­vel is megismerkedhettek a résztvevők. Kaj István bemutatta azt a régi boronapincét, amelyet egy közeli dombhátról telepítettek át, s amelynek újraépítése folyamatban van. A népi építészeti emléket egy közösségi tér központjában állítják fel. Mellé egy kilátó kerül, ugyancsak idegenforgalmi megfontolásból. A tervei elkészültek, az anyagi forrás is rendelkezésre áll, így hamarosan a kilátó építésébe is belefoghatnak.