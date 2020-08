A bor összehozta a keszthelyieket és a vendégeket

Az ország tíz történelmi borvidékéről érkezett tizenegy kiváló pincészet várta a borbarátokat a hétvégén a sétálóutcán. A hangulatot utcazenészek és kisebb színpadi koncertek fokozták a patinás épületek árnyékában.

„A bor összehoz Keszthelyen” elnevezésű borfesztivált – a Pampetrics Borkereskedés szakmai támogatásával – idén kilencedik alkalommal szervezte meg a Goldmark Károly Művelődési Központ (GKMK), ám ezúttal a járványügyi szabályok miatt a „nagy testvér” KeszthelyFest nélkül.

– A borászokkal együtt úgy gondoltuk, a Bor Összehoz Keszthelyen rendezvényt önállóan, a KeszthelyFest változatos és gazdag zenei kínálata nélkül is érdemes megszervezni, így a szokottnál ugyan kicsit később, de ismét benépesült a belváros borházakkal és vendégekkel – mondta Csengei Ágota, a GKMK igazgatója. – Alapelvünk sem változott, a minőségre és a kulturált borfogyasztásra szeretnénk felhívni a figyelmet, így a kulináris fesztiválra kizárólag országos vagy nemzetközi megmérettetésen már eredményt elért pincészetek kaptak meghívást.

A koncepció most is elnyerte a helyiek és a vendégek tetszését, hiszen mindhárom napon – főleg esténként – lüktetett a sétálóutca, baráti társaságok, párok, sőt: kutyák és gyerekek is élvezték a hangulatot, a programokat, s a kitelepült lacikonyhák, food truckek és helyi éttermek jóvoltából a finom falatokat.

A tágabb térségből Zala megyét a Bezerics Borászat, a Balaton-felvidéket pedig a Romsics és a Strázsai Pincészet képviselte, de volt követe mások mellett Villánynak, a Badacsonynak, Tokaj-Hegyaljának, Pannonhalmának és Egernek is.

– Fontos volt számunkra, hogy a járványügyi előírásokat maximálisan betartva, ne maradjon idén sem gasztronómiai rendezvény nélkül a belváros – szögezte le Csengei Ágota. – Igaz, csökkentett kulturális tartalommal, de a gasztroszakmai részt a szokott minőségben rendeztük meg, s hogy a ­keszthelyiek szeretik ezt a rendezvényt, arra bizonyíték, estéről estére sok ismerős arcot, helyi borbarátot láttam.