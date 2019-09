A bíróságok szűk egy év alatt közel 3200 távmeghallgatást tartottak

Hamarosan már 184 bírósági tárgyalóterem lesz alkalmas távmeghallgatásra az országban. A perek gyorsítását, a költségek csökkentését is szolgáló fejlesztésekről az egerszegi törvényszék adott ki tájékoztatót.

Mint ebből kiderül, tavaly 72 távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermet alakíttatott ki országszerte az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ Zrt.) együttműködve. Ez év végére pedig már 184 bírósági tárgyalóteremben lesz alkalmazható ez a technológia. A távmeghallgatás országos szintű alkalmazását biztosító fejlesztések második üteme már megkezdődött, és további 112 bírósági tárgyalóteremben telepítik a távmeghallgatáshoz, tárgyalótermi kép- és hangrögzítéshez szükséges eszközöket.

A bővítés eredményeként a Kúrián, minden ítélőtáblán, törvényszéken és járásbíróságon lesz erre alkalmas tárgyalóterem. A bíróságok országosan közel egy év alatt 3163 alkalommal tartottak eddig távmeghallgatást, a rendszert ezeregyszáznál több bíró alkalmazta az eljárásokban, leggyakrabban a büntetőperekben.

Zala megyében 2018-ban a megyeszékhely mellett Lentiben és Nagykanizsán alakítottak ki távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermeket. A jövőben Keszthelyen, valamint Zalaegerszegen is felszerelnek további helyiségeket. Megyénkben tavaly szeptember óta egy év alatt 72-szer alkalmaztak távmeghallgatást: 25 esetben a zalai bíróságok egymás között éltek ezzel a lehetőséggel, míg 23 esetben valamelyik büntetés-végrehajtási intézettel létesítettek kapcsolatot. A bírósági meghallgatások mellett többször bonyolítottak le a rendszer segítségével konferenciát és oktatást is.

A fejlesztésnek köszönhetően lehetővé vált, hogy a bírósági eljárások résztvevői az otthonukhoz legközelebb eső végponton jelenjenek meg a tárgyaláson. Ennek köszönhetően a zalai bíróságok által kezdeményezett meghallgatásokkal az ügyfelek közel 7000 kilométer utazást és ezzel rengeteg időt spóroltak meg.

A távmeghallgatás rendszere alkalmas arra, hogy a védett vagy a különleges bánásmódot igénylő személyek – például fiatalkorúak – nyugodt körülmények között, a vádlottól távol, külön teremben tehessenek nyilatkozatot, a felismerhetetlenséget segítve akár kép- és hangtorzítással. Lehetőséget ad a rendszer arra is, hogy az eljárásban akár az ország másik felén tartózkodó tanú így tehessen vallomást az erre kialakított helyiségben. A rendszernek a büntetés-végrehajtási intézetekben is vannak végpontjai, így akár a vádlott is meghallgatható ebben a formában.

Mindezeken túl a rendszer a határon túl is alkalmazható, akár nemzetközi távmeghallgatások is lebonyolíthatók a segítségével, ha a magyar bíróság külföldön élő személyt szeretne meghallgatni, vagy hazánkban élő tanú tehet ily módon vallomást.

A kiépített technika – amit minden ügyszakban használnak – kiváló minőségben közvetít, és a speciális dokumentumkamera segítségével akár a bűnjel vagy fénykép apró részletére is rá lehet közelíteni.

A rendszerrel mind a bíróság, mind az ügyfelek időt és jelentős költséget takaríthatnak meg, a fogvatartottak szállításával járó biztonsági kockázatok nagymértékben csökkenthetők, a védelemben részesítendő személyek biztonsága garantálható. A távmeghallgatás alkalmazásának kiterjesztésével megvalósulhat a tértől és időtől független ítélkezés, s emellett egyéb területeken is használható: alkalmas bírósági értekezletek, videokonferenciák, és -képzések megtartására.